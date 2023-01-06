房貸利率脫離高點 未來走向看通膨「臉色」

房貸利率脫離高原區，但是否回升要看通膨後續發展。（本報資料照片）

30年期房貸利率 一度站上7.08%的高點，但日前已經降到了6.27%。地產業者Zillow訪問近百名專家後指出， 68%不相信30年期房貸利率未來兩年會再超過7%，但是2023年究竟是否繼續走跌，還要看通膨的「韌性」有多強了。

洛杉磯 時報指出，例證之一就是，6月時的30年期房貸利率一度逼近6%大關，但是因為經濟衰退與通貨膨脹，利率8月一度跌到5%，然而隨著擔憂再度升高，11月又回升到7%，雖然目前又降回6%，而且應該不會再突破7%大關，但是到底是徘徊在6%左右，還是能降到6%以下，專家們也沒個底。但至少可以確定的是3%的超低利率短期間是回不去了。

專家指出，通貨膨脹難以以一時升降預估長期走勢的原因之一就在於它的變數太多，包括原料、供應、產銷各環節都可能影響，先前對通膨的錯估也正在與此。但是房貸利率一直居於高檔，對於房市肯定是有傷害的，特別是房價 跌幅跟不上利率漲幅時，整體房價就會超出一般人所能負擔。例如地產商Redfin的購屋需求指數12月已比10月時高了10%，但仍較去年同期低了30%。

仲介都說，只有當利率低到一個水準時，買家才會進場，但弔詭的是，當利率低的時候，屋主降價求售的意願就會變低，而目前以洛杉磯縣的整體狀況來說，房價價格只能說還在「磨合」之中。雖然洛縣房價已經比5月時低了6%，但是明年利率再降的話，房價是否還會保持走低態勢就很難說了，只有當房價與利率走到最適點時，需求才能重回榮景。