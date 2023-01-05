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席維斯史特龍南加1800萬新購豪宅 2250萬掛牌想轉手

記者趙健／洛杉磯報導
史特龍聖費南度谷豪宅外景圖。（Jeff Elson）
史特龍聖費南度谷豪宅外景圖。（Jeff Elson）

好萊塢動作巨星，「藍波」（Rambo）和「洛基」（Rocky）的扮演者——席維斯史特龍（Sylvester Stallone）近日正式出售他位於洛杉磯聖費南度谷（San Fernando Valley）深處隱山市的豪宅，這座2.2英畝的奢華莊園，將以2250萬美元價格掛牌上市。

值得一提的是，此處房產剛剛在九個月前才被史特龍斥資1800萬美元買下，但在持有僅僅不到一年，就又被他重新掛牌出售。

席維斯史特龍剛買的豪宅將以2250萬美元掛牌上市。(Getty Images)
席維斯史特龍剛買的豪宅將以2250萬美元掛牌上市。(Getty Images)
史特龍九個月前斥資1800萬美元買下的豪宅將以2250萬美元價格掛牌上市。（Je...
史特龍九個月前斥資1800萬美元買下的豪宅將以2250萬美元價格掛牌上市。（Jeff Elson）

據房產網站信息，這處豪宅莊園在被史特龍買下後，幾乎沒有進行任何重新規劃和改變。著名設計師Martyn Lawrence Bullard在史塔龍購買之前曾作出過翻修，整個豪宅隱藏在密林樹木之中，私密性非常好。除了一座大型主屋建築，該莊園還包括客房、多處供休閒的涼亭小屋，和一個寬敞的馬廄。整個莊園設計完全景觀化，包括了騎馬場、有機菜園、溫室、錦鯉魚池以及100多棵果樹。

主房屋內部包括帶拱形天花板和天窗的大廳、壁爐餐廳、陪伴高級電器的廚房，以及家庭影院和安裝了鏡牆的健身房。在樓上的主人套房裡，更是有梳妝區、休息區、雙陳列室壁櫥和一個擁有絕佳視野的私人陽台。

史特龍聖費南度谷豪宅內部圖。（Jeff Elson）
史特龍聖費南度谷豪宅內部圖。（Jeff Elson）

房屋後多個涼廊為戶外活動提供了充足空間，鬱鬱蔥蔥的綠地環繞著私人泳池。坐在篝火休息區，可以愜意的觀看馬匹們在馬場嬉戲。

史特龍將自己位於比佛利山莊價值5800萬美金的豪宅賣給了歌壇巨星愛黛兒。（本報檔...
史特龍將自己位於比佛利山莊價值5800萬美金的豪宅賣給了歌壇巨星愛黛兒。（本報檔案照）

據悉，史特龍和妻子目前在加州居住的時間實際上非常少。一年前他們將自己位於比佛利山莊價值5800萬美金的豪宅賣給了歌壇巨星愛黛兒（Adele），成交價比最初1億1000萬元的掛牌價格少了47%。之後夫婦二人就一直長期居住在佛羅里達州，在那裡他們另擁有一處價值3500萬美金的豪宅。

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