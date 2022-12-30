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今年全美10大最貴豪宅 4棟在洛杉磯「賣出4.359億」

洛杉磯訊
被命名為「The One」的洛杉磯豪宅，擁有21間臥室和49間浴室。 (Marc Angeles)
被命名為「The One」的洛杉磯豪宅，擁有21間臥室和49間浴室。 (Marc Angeles)

在美國房地產市場冷卻的情況下，豪宅銷售卻並沒有受影響，根據最新出爐的「2022年全美賣出的最貴豪宅」排名，前十名主要分布在紐約和漢普頓(The Hamptons)、洛杉磯和南佛羅里達（South Florida）。

根據房地產估價公司Miller Samuel的數據，與前幾年相比，唯一的變化是豪宅銷售開始滲透到整個南佛羅里達州，而前幾年則是在棕櫚灘(Palm Beach)和邁阿密（Miami），尤其是在Manalapan、Coconut Grove和 Coral Gables的銷售額最高。

前十名包括洛杉磯地區四處，紐約都會區三處以及南佛羅里達州三處的豪宅。總體而言，2022年是歷史上房地產銷售價格第二高的一年，價格為5000萬元及以上。根據數據，今年有六處房產以1億元或以上價格售出，去年為十處房產。截至12月15日，有33處房產5000萬元或以上的價格售出，而2021年為49處。去年前十處的總價為14億元，今年為11億元，與2019年大致持平。

洛杉磯位於前十的四套豪宅分別是：

排名第二：位於貝萊爾（Bel Air）艾若路（Airole Way）944號，以1.41億元價格成交。這座命名為「The One」的洛杉磯樓王擁有21間臥室、49間浴室，在房產上市之前，其開發商野心勃勃地宣布將以5億元價格出售，此後標價為2.95億元。在開發商的公司申請破產後，該物業未完工就被拍賣。

排名第三：位於Holmby Hills查利克若斯路（Charing Cross Rd）10231號，以1.199億元的價格售出。該住宅占地3.5英畝，住宅面積超過1萬1600平方英尺。

排名第六：位於馬里布（Malibu）太平洋海岸高速路（Pacific Coast Highway）27628號，以1億元價格售出。這座占地9英畝的懸崖頂莊園，被自助倉儲億萬富翁Tammy Hughes Gustavson賣給Allen傳媒創始人Byron Allen。占地約1萬1000平方英尺，主屋有四間臥室。從房子到海灘的懸崖下的一條小路，可以使用高爾夫球接駁車前往。

位於馬里布的這處成交價為1億元的豪宅，坐擁無敵海景。(Redfin)
位於馬里布的這處成交價為1億元的豪宅，坐擁無敵海景。(Redfin)

排名第九：位於比佛利山（Beverly Hills）吉普路（Kip Dr.）9904號，以7500萬元售出。該住宅由知名歌手羅比威廉斯（Robbie Williams）出售，由饒舌天王德瑞克（Drake）購買，占地20英畝，主屋內有七張床和 13間浴室。根據掛牌信息，房屋面積超過2萬平方英尺。

位於比佛利山的這處豪宅宛若一個莊園。（Hilton & Hyland地產公司）
位於比佛利山的這處豪宅宛若一個莊園。（Hilton & Hyland地產公司）

洛杉磯 房地產 佛羅里達州

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