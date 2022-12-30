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加州房市買氣冷 11月銷售下滑嚴重

記者啟鉻／洛杉磯報導
與全美比較，11月加州房市銷售下滑更嚴重。（本報資料照片）
與全美比較，11月加州房市銷售下滑更嚴重。（本報資料照片）

據KTLA報導，目前全美住房銷量持續下滑，而加州跌幅似乎更加嚴重，較比全美水平下降更多。

據全美地產經紀協會（National Association of Realtors, NAR ）最新發布的數據，現有全美住房自10月至11月下跌7.7%，較比上一年下降35.4%。而11月是連續十個月銷售下滑。

NAR首席經濟學家Lawrence Yun說，從市場實際表現來看，住屋市場在11月就凍結了，類似2020年新冠肺炎導致經濟停擺時房市銷售狀況。原因是住房貸款利率快速上升，損傷住房負擔能力，對房主掛牌銷售意願產生負面影響。此外，現有住房庫存也到歷史低點。

據加州地產經紀協會（CAR）報告，加州11月間住宅銷售總量是23萬7740單位，比10月下降13.2%，比2021年減少47.7%。據統計，南加州（Southern California）11月比10月現有住房銷售下降46.9%，中部海岸地區（Central Coast）減少43.5%，舊金山灣區（San Francisco Bay Area）下跌43%，中央山谷地區（Central Valley）降幅42.3%。

CAR主席布蘭琪尼（Jennifer Branchini）表示，隨著近幾月房市回溫，在過去兩年失去購房機會的買家，開始利用現在的機會，他們也感覺到部分賣家也有意願出售。

實際上，整個美西地區的房市銷售都呈現低迷狀態，11月下跌12.5%，比上一年下跌45.7%。Lawrence Yun表示，與全美其他地區比較，美西地區房屋銷售降幅最大，價格變化最小。據NAR數據，美西現有住宅中位價是56萬9800元，比2021年11月上漲2%。

最近數周，住房抵押貸款利率有所下降，讓專家們對房市解凍抱有希望。

Lawrence Yun說，較比數周前，住房抵押貸款利率至2022年最高點。

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