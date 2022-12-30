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全美最貴獨立屋租金 前5高都在加州

洛杉磯訊
全美獨立屋月租金與一年前相比上漲了28.9%。（Pexels）
全美獨立屋月租金與一年前相比上漲了28.9%。（Pexels）

隨著貸款利率上升，不少家庭不得不放棄購房計畫，改為租房。而對於有孩子或家庭成員較多的大家庭，獨立屋是他們的首選。然而有數據顯示，全美獨立屋月租金與一年前相比上漲了28.9%，至每月平均520元。而全美最貴的獨立屋月租地區中，前五名均在加州，這些地區的月租比全美均價要高出七倍左右。

根據租房網站Dwellsy，獨立屋是租住最多的房屋類型。一年前全美獨立屋月租中位數為1800元，如今漲為2320元，增長近30%。相比之下，公寓租金中位數為1655元，相比去年增長12%。根據Dwellsy CEO，該幅度屬於正常通膨增長幅度。

在加州，獨立屋租金更是高的可怕。在Dwellsy的統計中，租金最高的前十名城市中，加州占了六個，其中前五名都是加州城市。第一名為聖塔芭芭拉（Santa Barbara），今年10月時的租金為3800元，第二名為聖荷西（San Jose），同月租金為3667元，第三名為洛杉磯，租金為3599元，第四名為Salinas，租金為3550元，第五名為舊金山，租金為3495元。加州城市聖地牙哥排第八，月租為3195元。

租金 加州 貸款

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