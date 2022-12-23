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註冊號無效或過期 洛杉磯Airbnb短租屋近半恐涉違法

記者朱敏梓／洛杉磯報導
Airbnb上一處位於好萊塢的房源。（Airbnb）
Airbnb上一處位於好萊塢的房源。（Airbnb）

三年前，洛杉磯市開始執行一項新法律，旨在規範Airbnb等平台上的短期租房。但一份由麥吉爾大學（McGill University）城市規畫教授David Wachsmuth撰寫的報告發現，執法不力，導致違法行為越來越普遍。

據估計，近幾年來在Airbnb和Vrbo上發布的房源中，有45%可能違反了洛杉磯的房屋共享法。此外，短期租賃條約已使約2000套長期居民住房退出市場。根據條約規定，為了在洛杉磯合法開展業務，短租經營者必須在該市註冊，並在在線列表中顯示其註冊號。該研究將Airbnb和Vrbo房源，與該市提供的有效註冊號數據庫進行比較，發現許多列表都發布了無效或過期的註冊號。

根據法律規定，違反城市規定的房東，如果發布不合規的房源，可能面臨每天500元的罰款，對於未經市政府許可每年出租超過120天的房東，每日罰款最高可達2000元。

Wachsmuth表示，根據他對Airbnb和Vrbo非法活動的估計，該市去年可能收到高達3.022億元的罰款。然而，他的研究發現，該市僅收取了這一數字的一小部分，在2021年11月至2022年8月期間僅徵收3萬6500元的罰款。

Wachsmuth說：「市政府可以通過大力開罰單來阻止大量的非法活動。他們只是選擇不這樣做。」

Wachsmuth的研究還發現，自該法律生效以來，洛杉磯的房源數量急劇下降。但他將這一趨勢歸因於新冠大流行導致的全球旅遊業低迷，而不是洛杉磯的監管變化。

作為對該報告的回應，市議員Bob Blumenfield提出動議，要求各市政府部門調查該研究的結果，並報告未來的執法計畫。Blumenfield說，法律很明確，市政府必須採取更多措施，確保那些故意逃避規定的人被追究責任。

一位部門發言人表示，自該市於2019年底開始執行該法律以來，洛杉磯的房源數量一直急劇下降，洛杉磯所有託管平台的房源減少了約78%，從2019年11月約3萬6600個短期房源，減少到2022年11月24日約8000個。

對於此份報告，Airbnb和Vrbo的代表否認他們的平台讓人們普遍蔑視洛杉磯的家庭共享法。

Vrbo母公司Expedia Group的公共事務負責人Philip Minardi在聲明中表示，Vrbo努力確保所有房源都顯示有效、未過期的註冊號。而Airbnb早在2019年就與該市達成協議，旨在促進遵守當地法規並簡化執法，允許該市標記待移除的房源。

洛杉磯 房東

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