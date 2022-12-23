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新調查：加州房市明年續放緩 但不悲觀

記者啟鉻／洛杉磯報導
專業地產調查機構認為，2023年加州及全美房市將持續放緩。（記者啟鉻／攝影）
專業地產調查機構認為，2023年加州及全美房市將持續放緩。（記者啟鉻／攝影）

專業地產調查機構對加州乃至全美的房市觀察，認為2023年加州及全美房市將持續放緩，但並不至於令人感到悲觀。

根據加州地產經紀協會（C.A.R.）10月間發布的報告，預測加州2023年房價與房屋銷售都將雙雙下滑，但房價仍將維持較高水平，對於貸款買房者，由於利率上漲，2023年房價將比2022年更難以負擔。C.A.R.估計，加州2023年現有房屋中位價下跌8.8%至75萬8600元，低於2023年預期的中位價83萬1500元，也是2020年以來最低水平。不過，即使房價中位數下跌近9%，2023年的房價中位數仍將比2020年的疫情大流行期間高出15%，也比2019年增加28%。

但是，C.A.R.對2023年房市展望，並沒有在2009年那樣悲觀，當年房價自市場峰值下跌51%。

從全美觀察，據不動產及貸款市場資訊公司CoreLogic，對2022年9月至2023年9月的預估報告，這段時期全美房價將同比上漲3.9%。同時指出，從移民趨勢看，會推動全美東南地區房價持續上升。

報告指出，疫情大流行期間，房價的快速上漲導致國內多個房市，甚至達到當地潛在購房者完全無法承受的水平。在美國西岸和西部山區各州，房價從2022年春季的高點開始放緩，但仍高於一年前的水平。相比之下，在高收入家庭遷入的市場房價漲幅，仍明顯高於全美增長平均值。

據報告，東南部各州的價格漲幅明顯高於全國增長率，佛州連續第八個月領先全國。儘管持續上升的抵押貸款利率仍在抑制全美市場住房需求，但從西岸和東北部生活成本較高的州，向外遷移，可能會激發購房者對相對負擔得起的東南部各州房產的熱情。CoreLogic預計，到 2023年9月，全美房價年增長率將在未來一年內或繼續放緩至3.9%。

房價 加州 貸款

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