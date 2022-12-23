200英畝物流倉儲建案 聖伯納汀諾縣批准

聖伯納汀諾縣縣府。（官網）

南加州 聖伯納汀諾縣經過多年爭議，終於批准在縣屬地布魯明頓（Bloomington）建設物流倉儲設施開發案，總面積超過200英畝。該項目支持者與反對者一直存在。

該項目稱為布魯明頓工業園區（Bloomington Business Park），面積213英畝，包括3個物流倉儲：面積分別為125萬平方呎、47萬9000平方呎和38萬3000平方呎。縣政委員會主席哈格曼（Curt Hagman）表示，每當在縣域決定一個開發項目時，過程總是很艱難。需要對每個項目做細緻考量，反覆多次探討可行性及未來對當地經濟的影響。相信在布魯明頓實施開發項目，會對周邊經濟有一定拉動作用。

實際上，對於這個項目一直存在支持和反對聲音。北美國際勞工聯盟代表瓦勒茲表示，並非假設而是事實，項目可為當地年輕人帶來薪水可觀的工作和福利，還能創造更多就業 機會，項目也可創造更多稅收。

反對居民則嗆聲，認為當地社區不希望有更多的物流倉儲設施，表示現在物流形勢並非想像的好，亞馬遜 公司最近裁員1萬人，還要解散工會。若將經濟發展寄託在一個項目，會是很危險的事。並強調工業園所占用的土地，其中百餘畝原先用於開發低密度獨立屋社區，而這裡以鄉村特點聞名。

有居民詢問，既然低密度獨立屋建設用地被工業園區佔用，是否有其他地點建設住宅。據資訊，265個單位獨立屋開發案，已經被調換到附近一塊面積超過71英畝土地上。由於地目變化，住宅也由低密度升至中等密度。

布魯明頓工業園區項目，一直是受到公眾關注的焦點。由於當地居民愈來愈擔心失去原有鄉村特色風貌，而且內陸帝國近年來不斷增加各種規模倉儲項目，所帶來的負面影響越來越多，包括交通堵塞、空氣污染、噪聲影響等。

據全美肺臟協會（American Lung Association）2022年各地空氣狀況報告，聖伯納汀諾縣空氣質量水平為F級，距離布魯明頓不到10英里的河濱縣也是如此。