我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技業大規模裁員 使亞洲人才面臨「簽證危機」

肯州女好運氣 交換禮物抽到刮刮樂 中了17.5萬元

通膨數據低於預期 投資人信心大增

記者趙健／洛杉磯報導
當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）
當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

12月12日當周利率基本與之前同等水平，30年期固定抵押貸款利率為5.875%。美國11月消費者物價指數（CPI）高於預期，使投資者信心大增，認為明年聯準會（Fed）可能會放緩加息步伐。受此影響，股市強勁反彈。

12月13日早盤，國債收益率的回落致使不動產抵押貸款證券（MBS）和債券價格小幅上漲。截至13日發稿，十年期國債收益率為3.447%，較之前有所下降。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，這主要是受剛剛公佈的通膨數據影響，美國11月消費者物價指數年升7.1%，低於市場預期的7.3%。投資者認為聯準會可能會依此判斷通膨峰值已過，之前激進的利率調整對美國通膨水平的改善已經產生積極作用。市場預計，這將確保聯准會早前提出的50個基點的加息幅度不會發生改變，並預示聯準會在明年初可能會放緩加息步伐。

受通膨數據影響，13日早盤股市大幅上揚。史坦普500指數(S&P 500)開盤上漲2.6%，道瓊工業平均指數(DJI)上漲2%，以科技股為主的納斯達克綜合指數(IXIC)上漲3.6%。

指數 貸款 利率

上一則

好康報您知╱168超市（168 Market）

下一則

坦密庫拉市新建案「盛開在薩摩絲彎」 將動工

延伸閱讀

通膨緩 住房成本仍居高不下

通膨緩 住房成本仍居高不下
通膨轉趨溫和 股指連漲兩天

通膨轉趨溫和 股指連漲兩天
油價2連漲…通膨趨緩 看好美經濟軟著陸

油價2連漲…通膨趨緩 看好美經濟軟著陸
人行出手吃下7500億特別國債 2007年舊債平穩續發

人行出手吃下7500億特別國債 2007年舊債平穩續發
財政壓力大沒錢了 中國發特別國債 史上第4次

財政壓力大沒錢了 中國發特別國債 史上第4次
美股開低後震盪 上月PPI通膨數據高於預期

美股開低後震盪 上月PPI通膨數據高於預期

熱門新聞

有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）一盒售價14.99元。（記者王若然／攝影）

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

2022-12-09 20:44
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

2022-12-08 02:20
聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

2022-12-14 19:53
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

2022-12-14 18:57

超人氣

更多 >
放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的
中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停
今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過
你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜