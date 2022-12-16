通膨數據低於預期 投資人信心大增

當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

12月12日當周利率 基本與之前同等水平，30年期固定抵押貸款 利率為5.875%。美國11月消費者物價指數 （CPI）高於預期，使投資者信心大增，認為明年聯準會（Fed）可能會放緩加息步伐。受此影響，股市強勁反彈。

12月13日早盤，國債收益率的回落致使不動產抵押貸款證券（MBS）和債券價格小幅上漲。截至13日發稿，十年期國債收益率為3.447%，較之前有所下降。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，這主要是受剛剛公佈的通膨數據影響，美國11月消費者物價指數年升7.1%，低於市場預期的7.3%。投資者認為聯準會可能會依此判斷通膨峰值已過，之前激進的利率調整對美國通膨水平的改善已經產生積極作用。市場預計，這將確保聯准會早前提出的50個基點的加息幅度不會發生改變，並預示聯準會在明年初可能會放緩加息步伐。

受通膨數據影響，13日早盤股市大幅上揚。史坦普500指數(S&P 500)開盤上漲2.6%，道瓊工業平均指數(DJI)上漲2%，以科技股為主的納斯達克綜合指數(IXIC)上漲3.6%。