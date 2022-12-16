坦密庫拉市新建案「盛開在薩摩絲彎」 將動工

建案房型。（房源網）

南加 河濱縣坦密庫拉市（Temecula）新建案「盛開在薩摩絲彎」（Blossom at Sommers Bend）即將開始動工。該市是南加著名旅遊城市，有葡萄種植農莊、釀酒廠、品酒室，各式美食的老街，附近還有大莊家賭場度假村，是很多外地旅遊者到南加休閒探訪的目的地。

新建案位於市區北部，靠近茉莉塔熱泉路（Murrieta Hot Springs Rd），住宅區以二層獨立屋為主，適合各年齡段人士居住。這是一個綜合規劃社區，內有八英里健行道、足夠的開放空間。占地21英畝的公園包括籃球、棒球以及足球 場地，還有野餐區及燒烤區等。靠近品質優良學校，附近有購物、餐飲和娛樂場所，是孩子們探索、大人們健行的好地方。住宅適合起居和用餐、娛樂，也適合鄰居交流。 建案房型。（房源網）

住宅面積適中，自1497平方呎至1845平方呎，目前有三款房型，3－4居室、2－3.5衛浴間、2車位車庫。三款房型面積分別是：1845平方呎、1702平方呎、1497平方呎。居民區周邊都有成熟住宅區，各項服務功能比較完善。

面積最大的房型（1845平方呎）為例，二層，一樓部分主要包括一個衛浴齊全的套房、共享衛生間、廚房餐廳會客廳組成，車庫可以單獨設在後院。二樓有三個臥室，一個主臥及二個次臥室，還有洗衣烘乾間。主臥室有獨立衛浴步入式掛衣間。二個次臥室除了有各自的衣櫥，共享一套衛浴間。 建案房型。（房源網）

面積最小的房型（1497平方呎），一樓以車庫為主，到了二樓後，才有廚房餐廳及會客廳，所有臥室及功能設施集中在二樓。主臥室在長長走廊的盡頭，其他二個次臥室在走廊依次排列。規劃整齊，同時在二樓還有一個公共區域，便於家人們交流。

目前該建案住宅價位尚未推出，但從所處位置及房型來開，每單位至少在60萬元。但有關價格具體資訊，還有待開發商具體公布。若讀者有興趣，也可以上網搜尋相關地產資訊。