羅斯密擬建大型住宅 提供37單位 12.19公聽會

該處建案渲染圖。（Borstein Enterprises）

羅斯密市（Rosemead）政府正在考慮一項大型住宅建案，目前正在徵集公眾意見。該建案建成後將提供共37個雙層住宅單位（unit），其中包括獨立屋和康斗屋（duplex unit）兩種戶型。

根據羅斯密市府網站，該建案將建於一塊占地約3.4畝的空地上。地址：8601Mission Drive，是Mission Drive和Walnut Grove Avenue交匯口以北的空地，建案開發商為Borstein Enterprises。

該建案計畫建造37個住宅單位，均是雙層，其中29戶為獨立屋（single family dwelling），另有八戶為上下層康斗屋（duplex units），後者基本為一棟兩層樓中有上下兩戶，其中四戶為可負擔房屋。每戶住房面積為1546至2351平方呎不等。在所有37戶住宅中，包含29戶為四房獨立屋，四戶為三房康斗屋，還有四戶為四房康斗屋。每戶配有兩個室內停車位。這個小區共設有25個客人停車位和兩個自行車停放位。 該處建案將提供37個單位的住宅。（羅斯密官網）

根據建商Borstein Enterprises官網，這些住宅將採用傳統建築元素，配有大地色建築材料，灰色外圍牆壁，石板、磁磚裝飾等。這些住宅中，最高房屋為28呎。因為四周均為獨立屋社區，因此住宅樓不能過高。除了住宅樓本身，該建案還包括約1萬7298平方呎的中間公共休閒區域，該區域有火爐，躺椅等娛樂設施。平均每戶人家都有至少390平方呎的私人開放空間。

該建案建成後，總入口在Mission Drive上，屆時將建造一個40呎寬的車道。小區內將有20呎寬的車道和人行道通往各戶車庫和停車位。 目前該處為空地。（羅斯密官網）

建案位置所在為居民區，具體來說，北部和東部均為獨立屋居民區，南部毗鄰Mission Drive和獨立屋居民區，西部為開放的公共設施區域。

整體來看，這處建案位於羅斯密市北部，鄰近聖蓋博 市，地理位置優越。除了正處兩條當地大道的交叉口，南部靠近10號公路，約五分鐘車程。此外因鄰近聖蓋博市，五分鐘車程即可到達聖蓋博商圈，包括夏威夷超市、大華超市等商家，十分便利。

建案所處位置學區 也很不錯，周圍有Emma W Shuey 小學，Muscatel Middle School和羅斯密高中，分別評分7、7、8分。

根據Redfin對該地區房價 的銷售紀錄，該地區房價過去五年連年遞增，附近獨立屋在今年銷售價格均在百萬左右。該處建成後，一棟獨立屋售價約在120多萬元。