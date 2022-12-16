南加內陸地區工業地產看好 開發商在厄普蘭買11棟建築

安大略市已經停業多年的Kmart物業，由標的百貨進駐。（檔案圖）

南加 內陸地區進入歲末，雖然各類地產交易案減少，但仍有投資 商看好市場前景，投資工業物業。還有實體店陸續進駐，顯示雖然電子商務蓬勃發展，但還是有相當多數消費者仍對實體消費有興趣。

聖伯納汀諾縣厄普蘭市（Upland）最近有新投資開發商出手購買當地工業地產項目。來自洛杉磯的一家投資兼開發商，在厄普蘭市購買11棟工業建築，總計800萬元。據資料顯示，這些出售的工業地產，不是一個整體建築，全部面積超過4萬3000平方呎，占地近四英畝，分別位於市區第九街的三個地點。

這家名為頓里爾（Dunleer）的投資開發公司創辦人特納（BJ Turner）在聲明中表示，厄普蘭市比鄰的聖蓋博谷地區，工業倉儲空置率低於0.5%，內陸帝國的工業市場在全美表現都很突出。所以對當地工業設施投入，相信一定會有好的收益。這些工業設施一共12個單位，距離安大略國際機場（ONT）也不遠，貨運交通快捷方便。

特納表示，投資是從長期效果來看，而非短期目標。從投資力度及供需潛力來看，對當地及南加整個工業地產都有積極作用。

安大略市原有Kmart連鎖超市自2018年業務停止後，近日原店面由標的連鎖百貨（Target）替代。運營面積7萬平方呎，還有另外2萬4000平方呎面積，已經於2022年初租給一個健身中心使用。標的百貨開始營業的時間在2023年秋季，提供得來速服務。地址：1670 E. Fourth St. , Ontario。

美國著名設計師塔哈瑞（(Elie Tahari）品牌服裝精品店，近日設立加州 第三家分店在Citadel Outlets開業，距離內陸帝國也不很遠。現購物季正展開，通膨逐漸放緩，實體店銷售更火爆。在這裡購物，消費者可以享受店方精心策劃的體驗。還有「Signature Style」，意味著店員會幫助顧客選擇服裝，並送至府上，無需試衣間。商店提供顧客三天試衣時間，還享受退貨運費免費服務。店方代表說，服務或在網上，也可能提高顧客線下服務。