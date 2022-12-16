南加房市冷熱共存 華人區抗跌 學區房仍搶手

南加房市漲跌不一。（unsplash.com）

自今年以來聯準會鷹派政策頻出，在市場對加息和未來經濟走勢前景的迷茫中，房市表現也不可避免的受到影響，部分地區成交價格明顯下滑。針對當前房市現狀，南加資深房產經紀羅玲表示，目前大家對於房地產現狀和未來走勢存在分歧。但實際上，地產行情的地區差別還是存在，有新房的社區價格下跌比較明顯，但是沒有新房供應的社區，基本上沒怎麼跌價，有的還比上半年高。

羅玲說，目前來看，有很多建商推出的優惠活動力度很大。 「他們有資金壓力，而且上市公司有年報壓力。」比如，近期有客戶遠程購買了樣板間，之前該建築商都不打折的，後面我們談了大概6%折扣。」

另根據近況來看，華人聚集區域的房市情況其實都還不錯。比如聖瑪利諾市（San Marino）和亞凱迪亞 市（Arcadia），雖然當地房子在前兩年地產牛市中的表現不算特別突出。但不得不說，那裡的房子也確實抗跌。而像爾灣 這種地區，就明顯是屬於不僅抗跌，且在牛市中表現也非常好。比如就是在這近兩年來，該地區房價平均已漲了50%。即便當下市場普通出現回調，還是有不少房源在一周內成交。

而從學區 房的角度來看，目前仍有很多買家加價購買。羅玲表示，即便是在房市下跌趨勢中，「好房要加價」的情況依然存在。比如她最近剛經手一套位於爾灣北木（Northwood）高中旁邊的房子，標價為340萬元，在上市後11天就成交。最後成交時，賣家加價5萬美元。這還不算「特別好」的學區房，只是靠近學校，上學方便而已。