勞工新法明年上路 雇主如何自保？專家支招

張青在座談會開始前一一感謝參與來賓。（會議視訊截屏）

北美華人會計師協會與橙縣華僑文教服務中心12月11日（周日）聯合舉辦「回顧與展望」之2022年末財稅法律生活系列講座，特邀五位法律界、暨會計界專家從不同稅務角度為民眾分析省錢小撇步。

這場近三個小時的講座由北美華人會計師協會理事長張德芝、及橙僑中心蕭蓓如主任致辭拉開序幕，並吸印近百位民眾一同線上觀看，並由亞凱迪亞（Arcadia）市長鄭博仁律師講解2023年度勞工新法、李崇正會計師講解「資本利得面面觀」、汪光中會計師講解「個人退休金 帳戶」（Self-Directed Roth IRA）、葉俊麟會計師講解「美國海外稅法」、張青會計師主講「稅務規畫」，讓開業者、擁有海外帳戶民眾、退休民眾等都獲益良多。

蕭蓓如致詞時特別感謝會計師協會舉辦講座，並提早預祝佳節快樂。（會議視訊截屏）

鄭博仁首先為大家分出四大勞雇糾紛，分別為超時加班、歧視、無故解雇、薪水糾紛。並一一講解在2023年間更以這幾類新增幾條律法，並告知民眾，若稍嫌涉及就有觸法危機。如AB257：快餐就業標準，讓員工因健康原因想留職停薪的話，可以告知雇主暫時離職，而雇主也不能解雇。SB1044：讓員工認為涉及不安全的工作場所，而檢舉、離職，雇主不得報復、或檢舉該員工等條例。而鄭博仁也解釋，若被誤告，也請雇主聘用專家做合理的調查，以洗刷冤屈。

亞市市長鄭博仁以律師身分為民眾講解2023年勞基法。（會議視訊截屏）

李崇正以與民眾一一分系如何降低資本利得稅，如投資 自用住宅、控制報稅稅率、贈與、開立529大學儲蓄帳戶、利用1031交換等，並解釋每項條例的優缺點，如1031交換，就需在45天或180天及指定交換不動產的目標規定、但有槓桿投資力量大，可以以長期貸款之固定還款金額，在長期通貨膨脹中得到好處、房子愈換愈大，租金收入也愈多，並利用遺產傳承下一代。

汪光中也提醒大家善用自我管理的Roth IRA的諸多好處，並提供投資理財的一些個人精闢分析，並從傳統IRA與Roth IRA的差別中，一一點出個別優點。如年齡限制、收入、收益等。如傳統IRA在59歲半後取款免罰，並按普通收入繳稅，但Roth要求要有Roth IRA帳戶最少5年、59歲半以上才能免聯邦稅。最後更以提點民眾，雖然大家都想少付點稅金，並以利息抵稅的方式躲來規避，但最後都還是花自己的錢，千萬不要因小失大。

葉俊麟會計師講解，並舉出近幾年加州 移居最夯的州法為民眾一一分析、如亞利桑納州及德州。並解釋為何有些居民在搬至外州後仍收到繳納加州稅的通知，及各公司的所得稅最高稅率，如亞利桑納州為4.9%、德州為0%、加州為8.84%。但葉俊麟也提醒民眾，搬到看似稅收低廉區好處多多，但同時也要付出相對應的代價，如教育品質、生活環境等。

講座的最後則由主持人張青作為壓軸出場，從善用標準抵扣額、善用逐項抵扣額、善用退休帳戶、及善用虧損抵扣等一一分析。如善用虧損抵扣，納稅人要是資本損失超過納稅人的資本收益就可以用以折抵，如房地產、股票、加密貨幣或營業虧損。張青也特別提點，民眾可以利用股票的損失，來抵消房地產收益。而加密貨幣更是如此，尤其是現階段還不受假售回購規則時，更可以虧本出售後，立即回購作為虧損抵扣。