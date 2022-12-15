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1室1廳… 聖蓋博山谷大道小戶型建案 將動工

記者王若然／聖蓋博報導
該處將興建一小型住商混合建案，但目前還未動工。（記者王若然／攝影）
該處將興建一小型住商混合建案，但目前還未動工。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市近年來新建案遍地開花，尤其是沿山谷大道上（Valley Blvd.）眾多新建酒店、商住混合建案正在興建中，有的並將與民眾見面。在繁華的山谷大道上，一處新添的商住混合建案將動工，未來將為商家和居民帶來商業和居住機會。

從 Euclid Avenue上看該建案。（聖蓋博市官網）
從 Euclid Avenue上看該建案。（聖蓋博市官網）

該新建案名叫「核桃」（The Walnut），位置處於1616 Euclid Avenue以及1619 Walnut Street，屬於聖蓋博市規劃區域中的「商住混合」區域（Mixed-Use Corridor）。該建案是將原來的三塊空地併作一塊建設，以此東西方向貫穿了 Euclid Avenue和 Walnut Street。雖然沒有在山谷大道上，但僅與山谷大道相隔幾十米，既有遠離主道的喧囂，又享便利優勢。

「核桃」是商住混合建案，計畫提供38戶公寓住宅以及約2400平方呎的商業用地，整個建案佔地（Lot Area）2萬2204平方呎，約0.51畝。

從walnut street上看該建案。（聖蓋博市官網）
從walnut street上看該建案。（聖蓋博市官網）

「核桃」商住混合建案共有三層，第一層為停車場和商用店鋪，第二層和第三層為公寓。公寓方面，小戶型、近商圈是該處公寓的優勢。建案提供的28戶住宅均為一室一廳的小戶型，即「Studio」，面積為538至652平方呎不等，適合單身或無子女的家庭居住。一樓有兩間商用屋101和102，既可用作店鋪也可用作辦公室。

按照停車位匹配標準，每戶公寓配有一個停車位，即共有38個住戶停車位，每375平方呎的零售/辦公區域配有一個車位，換算下來，將提供八個車位。每五戶提供一個訪客停車位，共有八個訪客停車位。住戶停車位主要在地下停車場，入口在Walnut Avenue上。

該建案2021年1月25日由聖蓋博市「設計審查委員會」（Design Review Commission）通過。因為不涉及修建康斗屋或獨立住宅，只涉及公寓建造，無需經由城市規劃委員會（Planning Commission）的審查和批准。不過因為該建案附近有多單層住宅，對「開放區域」（Open Space）和周圍住戶隱私保護有諸多要求，其規模進行多次縮減，經歷兩年多才最終被批覆。

「核桃」建在聖蓋博商圈內，步行約15分鐘就能到全統廣場，大華超市、夏威夷超市，希爾頓酒店等商舖，十分便利。附近有多家奶茶店，中餐廳，步行就能到。往東走，靠近羅斯密市，有大中華超市、168超市等，可謂「左右逢源」，選擇頗多。這裡距離10號高速路約五分鐘車程，前往阿罕布拉市、蒙特利公園市、亞凱迪亞市等華人城市都很方便。

核桃 聖蓋博 亞凱迪亞

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