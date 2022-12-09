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棕櫚泉「盛大活動宅邸」 欲售450萬元

記者啟鉻／棕櫚泉報導
住宅景觀。（地產資料圖）
住宅景觀。（地產資料圖）

在南加內陸棕櫚泉（Palm Springs），提起與棕櫚泉國際舞蹈節有關的著名的「盛大活動宅邸」（The Gala House）可能很多人都知道。這裡以舉辦國際舞蹈節大型活動及籌款會而聞名，現在這幢物業正在出售，售價近450萬美元。

該物業目前在市場標價449萬5000元。物業的另一個名字是「The Gala House」，被譽為對2020年舉辦現代主義周舞蹈巡迴表演奠定了基礎。這次巡迴表演由棕櫚泉國際舞蹈節發起人、舞蹈團體Nickerson-Rossi Dance創辦者羅斯（Michael Nickerson-Rossi）創建。

住宅景觀。（地產資料圖）
住宅景觀。（地產資料圖）

The Gala House有5間臥室、4間浴室及生活空間4825平方呎。平時用於出租，每個月的租金是3萬元。

從整個住宅區佈局看，主體建築坐落在明亮的橙色大門和圍牆後面，院落內有一個圓形游泳池。藍色雙入口門打開後，可以看到房屋的內部結構，包括玻璃牆、高高的天花板、拋光瓷磚地板、反向拱門、訂製燈具和鏡面牆。大客廳裡有一個石製壁爐，面向餐廳，廚房裡有一個瀑布島，配有光滑的橙色和白色軟關閉櫥櫃，和義大利品牌Bertazzoni系列廚具。

住宅景觀。（地產資料圖）
住宅景觀。（地產資料圖）

住宅其他亮點包括一間多媒體室、一間帶起居室和水療風格衛浴間的主套房，家具齊全。

住宅景觀。（地產資料圖）
住宅景觀。（地產資料圖）

這棟住宅所在街區，有一家歷史悠久的網球俱樂部。從街區步行到達棕櫚泉市中心，只有很短距離。住宅占地3英畝，於上世紀70年代建成。在後來的日子裡，又進行全方位改造，增加了優質裝飾表面，還有一些固定裝置和通風及太陽能供電系統等。住宅目前提供太陽能電池板供電。地產文件紀錄顯示，住宅上一次交易是在2021年2月，是以359萬5000元價格成交。

據了解，棕櫚泉國際舞蹈節（PSIDF）目的是為舞蹈藝術家提供一個平台，創作和分享他們的藝術作品，強化科奇拉谷當地社區對劇院舞蹈表演理解，為青少年提供全面教育，培養劇院舞台舞蹈表演的可持續性，並擁有多元化及世界文化。舞蹈節在2016年首次舉辦，舞蹈節的創辦者就是當地著名舞蹈界名人羅斯。

住宅景觀。（地產資料圖）
住宅景觀。（地產資料圖）

棕櫚泉 義大利 租金

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