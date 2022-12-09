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專家：經濟恐衰退 或影響內陸房市

記者啟鉻／洛杉磯報導

針對南加內陸帝國(Inland Empire)不動產市場在投資集合公寓、寫字樓出租、物流倉儲空置率上升等狀況。南加地產專家認為，經濟大環境的不確定性，讓此前被人看好的內陸地區，也出現不太景氣的狀況。

南加資深地產經紀袁立功表示，綜合近來權威資訊，據聯準會11月會議紀錄顯示，2023年全美經濟陷入衰退機率上升至約50%。而近期接受彭博社專訪的部分經濟學家認為，未來衰退機率可能高達65%。

袁立功說，實際上在疫情大流行期間，南加寫字樓出租都不太好，這與疫情後非常流行的遠程辦公有關。現在一些大科技公司因生意不好，不斷裁員，進一步使得寫字樓出租趨冷。但疫情期間，由於網路銷售繁榮，因而物流倉儲業與電子商務的生意很好，成為投資交易熱點。不過由於聯準會持續加息，市場清淡，投資商也會開始對投資物流倉儲猶豫，所以最近物流倉儲交易開始出現趨緩的狀況。

資深地產投資專家謝宗煌表示，由於聯準會利率升高，很多公司停止擴張，因為經濟很有可能持續衰退。有的業者原計畫租用零售物業，準備開新店，但現在處於對經濟缺乏信心，取消了擴張計畫。由於疫情大流行，也影響了就業市場，很多員工居家辦公，辦公室、寫字樓租賃市場必然萎縮。至於物流倉儲業，由於中美關係不好，美國經濟未來充滿不確定因素，零售業績不佳，進而影響倉儲物流業。雖然亞馬遜公司等大型企業在市場上占有比率仍高，但其他中小型公司逐漸萎縮，加上經濟不景氣，更加難以為繼。在多方面權衡下，物流倉儲投資者目前很多持觀望態度。

謝宗煌說，對於集合公寓投資，現在商業貸款利率比購買住宅貸款利率高，這會影響投資者的投資意願。對於他們來說，若投資集合公寓，未來面臨的風險更大，所以投資者會暫時等待一段時間，看看未來利率調整走勢，再決定是否投資。

內陸資深地產經紀周克蕙表示，內陸地區集合公寓出租先前租金很高，導致部分房客寧可貸款購屋，甚至有的房客為了節省租金，採取兩三個家庭分租。面對租客減少的狀況，公寓管理者又開始調降房租，可是好的時機已經過去，所以出現集合公寓出租業績下降。這也會導致部分投資者對投資公寓缺乏信心。

投資 疫情 南加

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