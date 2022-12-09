南加內陸10月購屋負擔增6成 重創買氣

內陸10月住宅銷售降4成。（記者啟鉻／攝影）

南加 內陸房市因經濟大環境整體不穩定，加劇國內通貨膨脹，嚇阻了住房潛在買家。內陸在10月間，購屋付款多支付逾六成，而住宅銷售跌了近四成。

不動產物業數據公司CoreLogic資訊，內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣2022年10月與2021年同期比較，住宅銷售減少3149個單位。很多希望購房者看到持續飆升的住房貸款利率 ，衡量自己的財務能力之後感到膽怯。而住宅抵押貸款利率在一年內，將住房消費能力降低了35%，過高的房價令人難以承受。導致這些情況的主要因素，歸結為整體經濟不安，持續通脹。即使有意願購屋，也紛紛退場。

數據顯示，10月間，河濱縣當月完成過戶的獨立屋、康斗等交易有2670個，月降16%，年降40%。聖伯納汀諾縣同一個月有住宅2099個單位售出，月降15%，年降39%。價格變動方面，河濱縣10月間住宅價格中位數是54萬5000元，一個月內下降3%，一年內價格升高4%。比歷史有紀錄的高點中位價59萬8500元降低9%。

聖伯納汀諾縣在10月間，住宅中位數價格是49萬元，一個月內下降1%，一年內升高9%。比有紀錄的最高中位價52萬3000元少了6%。

從南加六個縣區統計數據觀察，10月共出售住宅1萬4529個單位，一個月內下降14%，一年間下降39%。南加州住宅中位價70萬5500元，在一個月內下降1%，一年內上升4%。比較有紀錄的76萬元的住宅中位數峰值減少了7%。