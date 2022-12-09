內陸集合公寓降溫 寫字樓租賃近停滯 倉儲空置率升

內陸集合公寓投資熱降溫。（檔案圖）

受高通膨、房屋貸款利率調升、經濟未來走向不確定性等諸多負面因素影響，南加 內陸帝國不動產市場正在發生一些變化。有專業地產機構調查，先前集合公寓購買熱正在降溫、寫字樓租賃接近停滯，還有工業倉儲空置率也在上升。令近年來被人看好的內陸帝國不動產市場，出現前景不明的狀況。

自2022年初開始，南加內陸出現投資 商購買集合公寓、工業物流倉儲熱波，而且常常都是大手筆。比如聖伯納汀諾縣厄浦蘭市（Upland），公寓名為Foothill Ridge Apartment Homes，包括29棟建築，由一家投資公司收購，售價是8200萬元，相當於每單位35萬3448元。買家也是一家投資公司，主要業務是公寓投資，其在橙縣爾灣市，洛杉磯地區等，都設有辦公點。出售的集合公寓共有二層，232個單位，面積16萬7512平方呎，占地面積達八畝。

物流倉儲交易此前也頗為活躍。河濱縣東谷市（Eastvale）一棟建設四年的工業倉儲，以1億3650萬元出售給來自紐約的一家KKR&Co.公司。整個倉儲占地逾28萬6000平方呎。此外，與東谷市為鄰的城市Jurupa Valley也有一棟物流倉儲交易，占地21萬615平方呎，交易額是一億元。買家是CenterPoint Properties物業公司。

但現在公寓、倉儲交易出現降溫狀況。不動產顧問公司John Burns Real Estate Consulting的報告指出，經過公寓投資熱後，由於供應增加、季節性波動以及經濟不確定性等影響，令公寓投資熱回到現實，趨於平淡。有的業內人士說，因為許多買家處於觀望狀態，交易幾乎停止。

不過對於2023年公寓投資市場，仍有人持樂觀態度。該顧問公司表示，2023年租金 增長放緩並不會令投資者止步。公寓高管「仍然看好市場，他們即看到許多房客有實力付高租金；也發現因爲買房成本高，租房的需求仍然很高。」

內陸工業物流倉儲也出現放緩跡象，空置率在提高，主因倉儲建設數量超過需求。2022年第3季度，南加倉儲面積增加了2010萬平方呎。有不動產調查公司統計，因內陸土地供應和強勁租金增長，進而導致當地成爲可用工業空間增幅最大市場之一，同比2021年增長46.7%。南加資深地產投資專家謝宗煌表示，經濟環境的不確定性，同樣導致物流倉儲投資者放緩腳步，不敢對倉儲大手筆投資。