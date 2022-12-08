福特前總裁助手河濱物業 350萬掛牌上市
南加內陸一棟前美國福特汽車公司名人曾經擁有的物業，近日出價350萬元掛牌銷售。這位名人就是本奈特（Harry Bennett），曾是福特汽車公司總裁福特（Henry Ford）的得力助手，但聲名狼籍。這是本奈特曾在全美擁有的其中一棟房產。
出售物業位於河濱縣沙漠熱泉市（ Desert Hot Springs），1941年初建成。佔地60英畝，七間臥室，住宅面積超過4200平方呎，七間浴室，一個桑拿間，一間室內溫泉池，以及一間水療中心。地產文件顯示，上一個屋主在2004年3月以價格64萬9000元購得，並將物業設施升級，維護良好。
主體住宅有一個屋頂平台，視野開闊，住宅旁還有一棟520平方呎小屋。一個兩層樓的複式公寓，公寓面積為 1272平方呎。其它物業包括兩間招待所，包括一間帶兩間浴室的三居室。還有一個壁爐。第二棟房子有兩間臥室、兩間浴室和 1207平方呎的居住空間。這棟物業沒有鄰居，周圍大片空地，有著內陸特有風景。
這裡被譽為河濱山谷中的精品度假村，若出租，租金可達每月1萬3000元。
本奈特於1979年初在加州過世，享年87歲。據資料記載，他生前曾做過拳擊手、軍隊水手和商人。上世紀20年代至40年代中期，在福特公司任職，成為總裁福特的親密助手，因為阻撓工會等問題，變得聲名狼籍。他在全美有多處房產，曾經在自家物業飼養寵物獅子和老虎。後遭公司解僱，自密西根州搬遷到加州，於1979年1月4日，在加州洛斯加托斯小鎮（ Los Gatos）因不明原因過世。
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