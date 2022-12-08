我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯華女為夫辦綠卡 「反覆」下場慘

中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

福特前總裁助手河濱物業 350萬掛牌上市

記者啟鉻／河濱報導
圖為出售物業，價格350萬元。（地產資料圖）
圖為出售物業，價格350萬元。（地產資料圖）

南加內陸一棟前美國福特汽車公司名人曾經擁有的物業，近日出價350萬元掛牌銷售。這位名人就是本奈特（Harry Bennett），曾是福特汽車公司總裁福特（Henry Ford）的得力助手，但聲名狼籍。這是本奈特曾在全美擁有的其中一棟房產。

物業有內陸特有風景。（地產資料圖）
物業有內陸特有風景。（地產資料圖）

出售物業位於河濱縣沙漠熱泉市（ Desert Hot Springs），1941年初建成。佔地60英畝，七間臥室，住宅面積超過4200平方呎，七間浴室，一個桑拿間，一間室內溫泉池，以及一間水療中心。地產文件顯示，上一個屋主在2004年3月以價格64萬9000元購得，並將物業設施升級，維護良好。

有室內溫泉池及水療中心。（地產資料圖）
有室內溫泉池及水療中心。（地產資料圖）

主體住宅有一個屋頂平台，視野開闊，住宅旁還有一棟520平方呎小屋。一個兩層樓的複式公寓，公寓面積為 1272平方呎。其它物業包括兩間招待所，包括一間帶兩間浴室的三居室。還有一個壁爐。第二棟房子有兩間臥室、兩間浴室和 1207平方呎的居住空間。這棟物業沒有鄰居，周圍大片空地，有著內陸特有風景。

出售物業圖。（地產資料圖）
出售物業圖。（地產資料圖）

這裡被譽為河濱山谷中的精品度假村，若出租，租金可達每月1萬3000元。

本奈特於1979年初在加州過世，享年87歲。據資料記載，他生前曾做過拳擊手、軍隊水手和商人。上世紀20年代至40年代中期，在福特公司任職，成為總裁福特的親密助手，因為阻撓工會等問題，變得聲名狼籍。他在全美有多處房產，曾經在自家物業飼養寵物獅子和老虎。後遭公司解僱，自密西根州搬遷到加州，於1979年1月4日，在加州洛斯加托斯小鎮（ Los Gatos）因不明原因過世。

出售物業圖。（地產資料圖）
出售物業圖。（地產資料圖）

加州 汽車 租金

上一則

世界晚報／國會上演全武行 懷孕議員砸椅子 遭飛踹肚子

下一則

全美大學女足決賽 UCLA逆轉勝

延伸閱讀

FBI局長：TikTok受中國政府操控 有國安顧慮

FBI局長：TikTok受中國政府操控 有國安顧慮
財經簡訊

財經簡訊
涉漏稅、詐騙 實境節目明星判12年

涉漏稅、詐騙 實境節目明星判12年
場邊人語／風雪來襲 賽場遷移

場邊人語／風雪來襲 賽場遷移
紐約連續4起劫案 先追撞車尾再行搶

紐約連續4起劫案 先追撞車尾再行搶
GM福特要用業績自證脫離衰退

GM福特要用業績自證脫離衰退

熱門新聞

李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健/攝影）

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

2022-11-30 19:17
隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

2022-12-06 20:28
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
每年感恩節和聖誕節，家長為表謝意都會送老師禮物。一些華人家長內捲嚴重，甚至送老師愛馬仕包包。（讀者提供）

節日謝師 華人竟送愛馬仕包

2022-12-03 02:17
有華人長者晾曬在窗外的衣服，被公寓管理方丟到地上或垃圾桶中。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華嫗戶外晾衣有錯？衣服慘被房東丟光光

2022-12-02 14:53
老虎機的聲光設計吸引老年玩家。（受訪者提供）

為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破

2022-12-05 14:55

超人氣

更多 >
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物