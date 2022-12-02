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近期利率微落 貸款申請量上升

記者趙健／洛杉磯報導
當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）
當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

11月28日這一周房貸利率略微下調，十年固定抵押貸款利率回落至5%以下，30年固定抵押貸款利率降至6.125%。受利率回調影響，最近幾周貸款申請量較前幾周相比有所上升。

11月29日早盤，不動產抵押貸款證券（MBS）和債券價格價格相對平穩。截至29日發稿，十年期國債收益率為3.677%。30日即將公布的ADP和JOLTS報告，以及12月2日的非農就業和失業數據，將揭曉聯準會加息至今的具體影響，這些經濟數據將有助於幫助投資者判斷聯準會（Fed ）未來財政政策的方向。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，許多投資者依然擔心過快的加息步伐會引發經濟衰退，但與此同時，高通膨似乎沒有抑制消費者的購買慾。統計數據顯示「黑色星期五」的銷售額接近歷史新高，達91.2億美元。另外，雖然貸款總體需求仍受當前利率環境抑制，但近期利率回落導致貸款申請量較前幾週相比有所上升。

股市方面，中國激進的防疫措施引發了全球範圍的市場波動。標普500指數(GSPC)28日一開盤下跌 0.7%，道瓊斯工業平均指數 (DJI)下跌0.5%，以科技股為主的納斯達克綜合指數 (IXIC) 下跌 0.7%。而在感恩節假期前的三個半交易日內，股市原本表現良好。

貸款 利率 指數

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