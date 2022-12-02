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河濱縣環保宅 自行發電省40%耗能

洛杉磯訊
KB Home與政府合力開發的環保住宅頗受年輕家庭偏好。（unsplash截圖）
KB Home與政府合力開發的環保住宅頗受年輕家庭偏好。（unsplash截圖）

河濱縣（Riverside County）門尼菲（Menifee）近期積極開發新住宅區，不但在房子周遭採用太陽能板為屋內充電，更能為電子車充電；建設商更大膽預估，能源耗量將比傳統住宅少40%以上。

門尼菲近期在KB Home的積極打造下，已建設近200戶新住宅，不但在每棟屋內配有16塊太陽能板，更設有家庭汽車充電站。KB Home稱，新建住宅區所連接的發電網，可自行形成獨立電力系統，不論在任何天災影響下都能靠家中發電板自行供電。房屋材質更選用灰泥、人造石立面等材料，將可適用未來低碳、適應各類氣候的新型房屋，與傳統住宅相比更可望節省近 40%耗能。

各大太陽能公司在聯邦政府665 萬元的預算下，都積極投入這次開發及測試該項首創微電網技術，參與公司包括SunPower Corp.、南加州愛迪生公司（Southern California Edison）、車商起亞（KIA）、爾灣加州大學（UC Irvine）、施耐德電氣（ Schneider Electric）、及美國能源部（U.S. Energy Department）等公司。團隊希望可以將該住宅項目在在未來用於範例，已將技術應用到更多住宅中。目前SunPower和爾灣加州大學已成立專們小組收集數據，並監控微電網的性能。團隊項目經理納拉亞納穆爾蒂（ Ram Narayanamurthy ）表示，在加州越來越積極推動減碳計畫的同時，將住宅大幅電氣化，不但有效推動碳足跡減少，更提高房主在面對野火、地震、洪災等天災時的應變能力。

住宅區內每間家庭的電池均採用SunPower的13千瓦時SunVault型號，將可以最大限度地提高能源生產並降低成本，如採用太陽能板所產生的電力加熱屋內供水，並儲備電力，在斷電或是電費上時，都可大幅減低生活開銷。SunPower 副總裁布羅斯特（Matt Brost）表示，相信太陽能板所儲備的電量將可以應負日常家庭用電，或是應付社區所需；SunPower客服部副經理斯隆（Katie Sloan）表示，有效應用微電網將可減低住宅電費，相信未來可以實際應用在每戶家庭中，並為加州全面電氣化盡一份心力。

布羅斯特補充說明，一旦使用社區儲備電池，每戶有高達6千瓦的電力，將有效為整個家庭供電，但無法同時使用多項高耗能家電，屋主只能從汽車充電、或運行家電擇一使用，或採用電能汽車為住宅供電。

目前該社區共有十戶住宅採用西班牙公司Wallbox 所產的雙向充電器，該充電器可有效來回傳輸電力。加州能源監管機構加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission, the state energy regulator）發言人普拉斯珀 （Terrie Prosper） 表示，雖然微電網不會阻止偏遠的住房開發、氣候不友好的露天購物中心、停車場、和長途通勤所造成的碳排放量。但確實郊區提供另一種有效脫碳的方法，在減輕野火風險方面發揮作用 、提高電網使用額度等，也有顯著幫助。

據悉，該項住宅區內的共享電力為2.3 兆瓦時，房屋售價由 48萬2000元到 57萬8000元不等，目前更是售出約50 套住宅，預計第一批業主將於明年初搬入，其中不少是由沿海城市搬入的年輕家庭。

加州大學 汽車 爾灣

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