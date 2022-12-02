商住混合大樓 聖蓋博添新建案

該處建案位於300 E Valley Blvd，共有五層。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 市（San Gabriel）繁華的Valley大道上一座新的建築逐漸成形，將要為聖蓋博市再添一處新的商住混合大樓。

該處建案位於300 E Valley Blvd，共有五層。根據聖蓋博市官網，該處建案占地1.12畝，臨街Valley大道，東至Euclid Avenue，西延至Palm Avenue。整個建案呈「L」型。這棟五層大樓建成後將提供68個居住單位和1萬5000平方呎的商用面積；一樓將是各種商店，設有地面和地下兩層停車場。

該商住混合大樓的南部為居民區，東部隔街也將有一個新的商住混合建案，叫做「Walnut」，計畫提供38戶公寓住宅以及約2400平方呎的商業用地，整個建案占地（Lot Area）2萬2204平方呎，約0.51畝，目前還未破土動工。

至11月底之前，該處建案外觀木製結構已經搭建好，第一、二層為水泥結構，第三至五層為木製結構。根據該建案的設計圖，為現代風格建築，整個建築由兩座獨立大樓組成，中間由一個露天小院組成。

據悉，該建築開發商為Lanai Property，LLC，該公司是當地企業，由Gerard Ngo管理。建案所在地前身為Howards Electronics，是一家賣電子產品的商店，該建案建築商為Burrell Construction。

位於300 E Valley Blvd的這處商住混合建案，往西走一個路口即是Valley大道和Del Mar路交叉口，這裡有夏威夷 超市、大華超市、全通廣場等購物中心。該十字路口正在興建兩個大型建案，包括Hyatt Hotel、康斗屋、零售空間以及停車位；300 E Valley Blvd建案所在位置斜對面為Sheraton酒店，於2018年建成。