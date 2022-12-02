要賺多少錢才夠在洛杉磯買套房？最新數據出爐

2021至2022固定抵押貸款利率變化。（記者趙健/製表）

洛杉磯 地區的房價 一直以來領先全美，讓很多人望而生畏。據地產網站Redfin最新數據顯示，在洛杉磯，只有年收入超過22萬，才有能力支付根據房價中位數推算出的月供房貸，約每月5540美元房貸；該月供還貸金額高於全美平均水平兩倍多。

據Redfin最新數據顯示，10月份洛杉磯縣的房價中位數為82萬3500美元，比2020年上漲近25%。而最新的30年期固定抵押貸款利率 也已比去年同期上漲兩倍多，從不到3%飆升至接近7% 。具體來說，對一個10月份想要在洛杉磯地區購房的買家而言，年收入只有達到22萬1592美元，才能支付每月5540美元的房貸，這比一年前增加40.7%。

Redfin分析指出，這一頗具震撼力的結果主要是因目前居高不下的房價和急劇上升的利率所致。 「隨著抵押貸款利率正以史上最快的速度上漲，至2022年10月底已突破7%，購房所需的收入自然也隨之飆升。房價在今年的大部分時間也在上漲，儘管現在上漲趨勢已從峰值開始下降。」

近期的房市導致很多買家改變了購房計畫。房產經紀Chelsea Taylor指出，「近幾個月以來，飆升的房貸利率使買家不得不重新思考他們的購房方案，因為他們之中，很多人已經無法負擔原本想要買房的區域的房產。如果幾個月前你的預算是90萬美元，那麼在當下的利率環境使這筆預算只剩約70萬；因此，很多買家只能選擇那些價格更友好的城市，或是等待房價及貸款利率回落。」另外值得注意的是，這些原先有能力買房的買家不得不轉而租房，這樣一來，租金自然水漲船高。

除洛杉磯外，南加其他區域的買家其實也面臨著差不多的難題。聖地牙哥（San Diego）購房者的年收入只有達到21萬2577美元，才能支付每月5314美元的房貸，比一年前增加43.4%；橙縣安那罕（Anaheim）買家的收入更需達25萬4286美元以上，才能夠支付每月6357美元的房貸。

從全美來看，多數其他地區的購房者雖然沒有南加這麼高的「買房門檻」，但與一年前同期相比，這個「門檻」卻「增加」更多；自一年前的7萬3668 美元增長至10萬7281美元，漲幅高達45.6%。