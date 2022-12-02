應對南加冬季 檢查9件事讓房屋更安全

冬季來臨，年末的房屋檢查和保養必不可少。（圖源Pixabay）

冬季來臨，又到了給房屋做年末檢查和保養的時候。儘管加州 的冬天相對溫和，但冬季的刮風和降雨等氣象仍會對房屋造成影響。如果不做好預防和保養，房屋很可能會遭遇漏水、注水、漏風、暖氣低效等問題。確認以下九件事，讓住房變得更安全和舒適。

室內檢查

1. 檢查供暖系統。不同的供暖設備需要不同的保養方式，如果家中的設備有過瀘網（Furnace Filter或Air filter）和出風口（Vent），要檢查是否需要更換。如果是使用鍋爐（boiler），需要每年定期清潔；如果是使用煤氣，每三年需要進行清潔。建議尋找專家來對供暖系統進行年度檢查。

2. 檢查煙霧探測儀。根據調查，冬季供暖易引發火災，這需要煙霧探測儀的警告。請確保所有探測儀是正常工作的，每年定期更換電池，不要總等到低電量警報聲響起時再更換。

3. 檢查熱水器。冬天熱水是必不可少的，定期檢查熱水器的安全閥（pressure relief valve）可以避免漏水，清潔進氣濾網（air intake screen），確保燃爐能獲得足夠氧氣，同時，每年應沖洗水箱一次。

4. 清潔壁爐和煙囪。如果家裡有壁爐和煙囪，請檢查是否有裂縫以及清理灰燼；如果使用燃氣壁爐，確保指示燈顯示正常，並留意壁爐前的玻璃是否有裂縫，不然空氣升溫時易引起爆裂。如果不打算使用壁爐，請將通風口緊閉，以防暖氣走漏。

室外檢查

1. 檢查所有門窗。留意門窗是否漏風，可以使用點燃的蠟燭進行排查。如果漏風，可以用雙面膠的密封條把門窗封好，也可選擇橡膠條塞緊門縫和窗縫，在購物網站搜索「Seal Strip」即可找到。

2. 檢查屋頂。如果不想爬梯子，可以利用工具從地面進行檢查，確認屋頂的瓦片是否需要修補或更換，同時，可以進入閣樓查看天花板的邊緣線，看是否有滲水和透光現象。還要記得清潔屋頂排水槽（gutters）裡的的枝葉、碎片等雜物，確保降水能在槽內自由流動，以及雨水能流入接地的排水管道。

3. 檢查排水系統。避免各處的積水，表面的積水可以通過地表排水溝（surface drain）排走，而地下的積水可以通過建立盲溝（French drain）排走，建議找專家檢查和維修排水系統。

4. 修剪樹木。樹木可能損害屋頂並凝聚濕氣，所以應及時修剪房屋周圍過於繁茂的樹枝，如果住家外牆刷的是灰泥（stucco），請將植物栽培在灰泥牆的3尺外，因為植物所需要的水可能導致灰泥脫落。

5. 補刷牆面。粉刷房屋並不只是為了外觀，它還能保護牆面不受濕氣入侵，建議及時潤色受損的牆面，如果受損嚴重，可尋找專業工人修補。