南加房市降溫 4招提高購房性價比

買家可以多靈活使用虛報低價。(Pixabay)

受房貸利率高漲和通膨環境影響，南加 房市持續降溫，成交量呈下降趨勢。但此時想入場的買家，也可以利用降溫，提高購房的性價比。

根據專家建議，首先買家應正確地理解房屋掛牌價，掛牌價未必等於房屋的實際市場價值，實際價值是由市場上的供需關係決定。賣家在給房屋定價時，可能會高於市場價定價，以提供給買家議價的空間。賣家的定價也可能低於市場價，以吸引更多買家入場競爭。所以，搜索房源的時候，可以將價格範圍設置在低於預算 5%～10%和高於預算10%～20%之間。

在搜索到理想價格區間內的房源後，要綜合分析房屋價格。需要考量的因素包括房屋頂價、周邊房屋近期成交價、房屋狀態等。分析後，可以尋求專業中介和賣家進行溝通，確定合適的條款和成交價格。

同時，要正確使用意外條款（contingency），即在合同中規定好的「退出交易條件」。在買家簽下合同後的房屋過戶階段，意外條款可以讓滿足某些條件的買家中途停止交易，並拿回訂金。是否保留意外條款可以根據情況分析，如果買家已進行了專業的房屋檢測 並對房屋感到滿意，可以刪除意外條款。但如果還沒有徹查房屋的質量，盡量保留意外條款。