科技業裁員潮 灣區房價跌幅加劇

利率持續上漲、經濟衰退擔憂、股市動盪，現更增加科技業裁員的不利因素，導致灣區房市雪上加霜，許多人不願將龐大投資組合套現購房。(Getty Images)

利率 持續上漲、經濟衰退擔憂、股市動盪皆抑制房屋銷售，房價 也自疫情期間創紀錄高價下跌，現更增加科技業裁員的不利因素，導致灣區 房市雪上加霜、房價跌幅加劇。

目前是傳統緩慢冬季房地產季節，灣區主導產業科技業的不確定性增加，給了潛在買家另一個按下暫停鍵的理由。矽谷房地產經紀人Mary Pope-Handy表示，有客戶一直考慮買房，其中有人在Facebook工作，雖然沒被裁員，但認為現在看起來，不是進行大筆資金買房的好時機。

已經有跡象顯示，不穩定的科技業可能拖累房價。「加州房地產經紀人協會」(California Association of Realtors)本周公布數據指出，灣區10月份現有獨棟住房價格中位數比2021年同期下跌2%至價格仍高的120萬元。

在技術密集的舊金山與聖馬刁縣，房價降幅更大；舊金山房價下跌7%至170萬元、聖馬刁房價下跌10%至190萬元；聖他克拉拉縣房價與去年同期持平為160萬元，但比前一個月下跌4.4%。

房地產經紀人協會副首席經濟學家Oscar Wei表示，在即將到來的冬季購房淡季，灣區科技公司裁員的影響應最強烈。年底前的房屋銷售情況，可能比之前想像得更加緩慢。但他預計，高貸款利率將持續成為影響房價的最重要因素，儘管最近房價下跌，但灣區房價仍比疫情前高出30%。

上個月，貸款利率首次飆漲至7%以上、為20多年來最高，也是2021年3%歷史低點利率的兩倍多。利率上升是聯準會提高借貸成本以減緩通膨的結果，對於許多買家來說，代表著即使房價放緩，大部分買家的實際購房成本也變得更加昂貴。根據Realtor.com計算器，目前灣區100萬元房屋的典型每月貸款付款金額為6422元，去年此時的利率略高於3%、房屋每月貸款額為4708元。

現在，科技業動盪情況又增添新挑戰。在Facebook、Twitter與Amazon近來宣布大規模裁員之前，有多家科技公司已在當地裁撤員工，因為營運收入下降，經濟衰退的可能性似乎更大。

「加州經濟持續研究中心」主任李維(Stephen Levy)認為，儘管這些優質人才中的許多人，可能在其他產業找到工作，但裁員行動可能向所有人發出信號：經濟與房市脆弱，將導致更廣泛的經濟放緩。他指出，科技業廣泛人事凍結，也可能冷卻房屋價格。

Mary Pope-Handy表示，科技業潛在購房者感受到股市起伏，因此許多人不願將龐大投資組合套現購房。不過，科技公司開始限制員工遠距工作的選擇、迫使他們搬回灣區，也可能刺激對房屋需求。