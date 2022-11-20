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華美銀行送暖 湖人球星發物資

記者張庭瑜/洛杉磯報導
志工們開心與球星合影。（記者張庭瑜/攝影）
志工們開心與球星合影。（記者張庭瑜/攝影）

華美銀行攜手洛杉磯湖人隊舉辦「感恩季」（A Season of Giving）第二場回回饋社區活動，特定與當地社區中心合辦，並特邀多位湖人隊傳奇人物霍里（Robert Horry）、鐵人格林（A.C. Green）、歐登（Lamar Odom）參與，為300多戶家庭發放感恩節物資。

由華美銀行攜手洛杉磯湖人隊的回饋活動已有16年， 而今年的回饋活動，主辦方再度與世軍洛杉磯紅盾社區中心（The Salvation Army – Red Shield Community Center）聯手協辦，並特邀多位前明星球員一同響應回饋，而曾有「左手的魔術強森」美稱的歐登更是主動報名參加。讓現場民眾又驚又喜，更有多位民眾身著湖人隊服飾，領取物資時開心與偶像合影。

11點開始發放的活動，許多民眾在社區中心一早就排起長隊，人龍在中心門外更是排起一長列人龍。除了湖人隊傳奇球員外，現任啦啦隊員們也主動參與，在門口以甜美的笑容歡迎民眾入內領取物資，更主動發放簽名照、合影。傳奇球員也在發送物資時，報以親切笑容，主動關懷民眾，更不時詢問民眾近況、生活如何等問題。對於民眾的合影要求，各個身高超過190的球員們更是主動彎下腰來，與民眾來個近身合影。

社區中心總監表示，這是他們與華美銀行第二次合作發放物資，很高興能與他們再度合作。而除了與華美銀行的合作之外，他們也會每日發放物資給有需要的民眾。

歐登表示，很高興能來到這邊回饋鄉里，也感謝這次華美銀行給予的機會。格林對此也表達贊同稱，很感激這次華美銀行的活動，讓他們有機會能夠實際關心民眾、也增強與亞裔社區間的連結。

霍里表示，這次社區回饋服務對他來說很開心，他知道回饋社區有多重要，對他回饋，不僅僅是服務這麼簡單而已，而是透過回饋的這項行為看到民眾臉上的喜悅，及服務本質對人們的意義。因此他也想對社區一直以來的支持和回饋表示感謝，也想讓大家知道他一直非常重視所有人的支持。

霍里表示，社區回饋服務活動最重要的是人與人之間的連結。（記者張庭瑜/攝影）
霍里表示，社區回饋服務活動最重要的是人與人之間的連結。（記者張庭瑜/攝影）
歐登接受採訪時不忘感謝民眾及社區。（記者張庭瑜/攝影）
歐登接受採訪時不忘感謝民眾及社區。（記者張庭瑜/攝影）
格林對於華美銀行的活動表示感謝，也很珍惜每次與粉絲見面的機會。（記者張庭瑜/攝影...
格林對於華美銀行的活動表示感謝，也很珍惜每次與粉絲見面的機會。（記者張庭瑜/攝影）

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