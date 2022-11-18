通膨升速放緩 十年期國債收益率走跌 房貸利率大幅下降

當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

11月14日這一周房貸利率 大幅下降，主要是因為十年期國債收益率從上周二的4.133%降至3.785%，導致各期固定抵押貸款 利率降幅在0.375%至0.5%之間，這主要受通膨放緩影響。

11月15日早盤，受國債收益率下降影響，不動產抵押貸款證券（MBS）和債券價格價格有所上升。截至15日發稿，十年期國債收益率為3.766%。 佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，10月生產者物價指數 （PPI）月增0.2%，年比增幅為8%，低於彭博（Bloomberg ）分析師預期的月增0.4%和年升8.3%，顯示通膨有開始趨緩的跡象。

此外，近日其他一些列經濟數據都低於預期，其中10月份消費者價格上漲 0.4%；核心價格上漲 0.3%。費城聯準會（Philadelphia Fed ）總裁Patrick Harker將就未來經濟發展趨勢發表講話。隨著第二輪通脹數據的好轉，今早固定抵押貸款利率趨於好轉。

在近期公布的通膨數據降溫之後，股市大幅反彈。標普 500 指數 (GSPC) 開盤飆升 1.5%，道瓊斯工業平均指數 (DJI)上漲0.9%，以科技股為主的納斯達克綜合指數 (IXIC) 漲幅高達 2.5%。