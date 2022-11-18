部分城市嚴格限制短租屋 仍有房東出租

雖然西柯汶那市嚴格禁止短租屋經營，但還是有居民在Airbnb平台發布廣告，違規運作。（截圖）

洛杉磯縣短租屋（STRs )主要集中在縣屬地，華人 聚居城市大都嚴格限制短租屋生意。不過在Airbnb平台上也能看到限制城市居民招租廣告。華人市議員表示，違規經營短租屋者，一旦發現會嚴格處罰。

據縣府資訊，在洛縣縣屬地，有短租屋大約2600個單位。所謂STRs是指連續出租或少於30天的單位住宅。對於STRs，縣府有關規定是：經營者必須報備登記；用於短租的住宅是居民主要住所，加建屋不允許從事短租業務；非度假式的短期出租；適用於縣屬地；房客需支付租房稅（TOT）；縣府設立7天24小時投訴熱線。

由於疫情大流行逐漸減緩，華人柳女士與人合夥，在羅蘭岡投資三棟獨立屋，用於從事短租屋。從經營半年多看，生意向好。柳女士雇請一位經理專門打理業務，現在進入假日季，她將每晚租金 訂在百餘元，吸引不少從外州到洛杉磯短期旅遊者。一個月前，從中國來美的一家三人，曾在劉女士的短租屋住了十餘天。柳女士說，從客人反映看，希望下次還能來。

但STRs在南加絕大多數城市是不允許的，尤其是部分華人聚居城市，嚴格限制短租屋業務。核桃市市長伍立倫表示，城市堅決限制短租屋。因為一旦出現短租屋，就會對社區治安、交通等帶來負面影響。一些不法分子，利用短租屋掩護，對社區居民家庭窺視，然後伺機闖空門盜竊。還有舉辦派對，多人聚集，干擾鄰居。

他表示，城市警力有限，無法為短租屋增添更多人維護治安。所以核桃市杜絕短租屋，一旦發現就加以處罰。

雖然市府對市區居民經營短租屋嚴格限制，但還是有人違規。比如在Airbnb平台上，就出現鑽石吧 市居民提供短租屋；廣告上是一個單間一張床，租金每晚26元。還有同樣限制短租屋的西柯汶那市，也有居民提供這項生意，一個房間出租，每晚租金96元。

鑽石吧市華裔副市長周柏華表示，雖然市府不允許市區居民利用民宅做短租屋，但市府也獲悉有部分居民違規運作，一旦有投訴，城市法規執法人員會嚴查。

西柯汶那市市議員吳桐淮也表示，短租屋對城市治安及社區環境造成負面影響，市區嚴格禁止。該市不是一個觀光城市，一旦開放短租屋，就會給居民造成很大困擾。比如房客大聲播放音樂、燃放煙火等。也有居民違規運作，在短租屋平台登廣告，而且用巴士載很多人聚在社區裡。針對短租屋，市議會討論多次，絕大多數居民持反對態度。