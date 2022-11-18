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專家：短租屋今年復甦 明年會持續增長

記者啟鉻／洛杉磯報導
短租屋內部。（受訪者提供）
短租屋內部。（受訪者提供）

來自部分地區短租屋市場積極動態，正在向人們傳達這樣的訊息：隨著疫情大流行接近結束，短租屋市場需求正在上升，甚至有些地方恢復很快。地產市場專家試圖通過2022年發生的一些消費變化，預測2023年短租屋市場消費會持續上升趨勢，因而帶動市場走勢。

華裔地產經紀鄭女士在聖荷西地區幫助多位親友打理短租屋生意，她表示，疫情前，短租屋生意相當好，租金同長租屋比較，若同等時間，短租租金要高幾倍。即使扣除清理維修費用，利潤也很可觀。但由於發生疫情，短租屋生意一下子掉下來了，於是她開始轉向運營管理長租屋。現在疫情逐漸趨緩，鄭女士從多位經營短租屋生意的親友獲悉，現在生意開始好轉，尤其是一些旅遊休閒景點，她正在考慮將重心轉移。

部分市場專家表示，鑑於人們看到疫情已經有大大好轉，人們開始考慮出行，但很多人還是選擇較近景區，如國家公園、州立公園，以及南加部分景點。比如在河濱縣坦密庫拉市，來自南加其他地方居民，選擇這裡的酒莊、賭場度假村作為旅遊目的地。也有很多居民出行到一些農莊，享受綠樹成蔭、新鮮空氣，以及自由的健行步道。由於還有部分人在家裡辦公，可以支配自由時間，因此外出休閒旅遊會持續增加。同時因為自由支配時間增多，部分旅行者或選擇在目的地停留更長時間。

專家表示，自疫情發生以來，遊客預訂市區酒店的數量急劇減少。根據 AirDNA 數據，2020 年旅遊者對城市區住宿需求下降幅度最大為 43%，2021 年旅遊者對一些鄉村目的地喜好程度增加。綜合以上因素，專家認為，2022年是短租屋復甦的一年，從一些地方短租屋數量增加看，也證明了專家看法。

此外，短租屋充分利用無接觸式科技也是一個看點。疫情的影響促使人們更喜歡使用非接觸式入住方式。比如智慧鎖，利用智能技術可以讓客人快捷登記，通過無線網絡接入，非常便利。所以專家認為在2022 年，有更多的短租屋房東採用無鑰匙智能技術，而且還會採用數字化文本、指南和實時通信等，讓房客在無需實際互動情況下，享受服務便利。

展望2023年，部分酒店與休閒市場研究專家認為，全美範圍內，2021年在短租屋平台數量是超過105萬個單位，2022年數量是逾122萬個單位，預計2023年會至138萬多個單位。

疫情 租金 南加

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