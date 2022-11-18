疫情趨緩 南加短租屋增多 租金利潤高 華人業者受益

短租屋內部。（受訪者提供）

隨全美新冠肺炎疫情 愈加趨緩，南加 部分地區短租屋（Airbnb）開始增多，甚至有的地區增加近六倍。華人資深地產經紀表示，經營短租屋，租金 是普通出租屋相同租期租金的至少一倍，所以華人投資者作短租屋生意大有人在。尤其現在房市回落，銷售不旺，有些房建公司開始短租屋生意。但有些城市擔心短租屋會影響治安，加以限制。

根據南加內陸河濱縣府報告，自2021年6月至2022年7月，大約一年間，當地短租屋經營許可申請，每個月平均有54個申請獲批，過去13個月，增加575%。主要集中在河濱縣休閒度假地標坦密庫拉（Temecula），以及縣屬地 Idyllwild社區。

內陸資深地產經紀周克蕙表示，她也注意到這一現象，原因與疫情進一步趨緩，各地人到南加一些地方度假休閒，導致當地短租屋生意增多。但並非所有城市都放寬短租屋經營。而據悉，部分華人加入短租屋經營，成為這一波短租屋生意增多的受益者。

據了解，河濱縣屬地 Idyllwild社區，超過一半的居民家庭經營短租屋，成為當地服務熱點。主要是當地及附近地區景觀，吸引愈來愈多遊客，而提供短租屋服務滿足市場需要，有利可圖，讓不少家庭加入。坦密庫拉市因為有酒莊、老城美食街、大莊家賭場，也讓當地短租屋在疫情大流行期間短暫休息後，再度復甦，甚至因遊客頻繁，短租屋業者應接不暇。

短租屋數量增加，還有另一個原因。資深地產投資專家謝宗煌表示，由於南加房市不如先前興旺，買氣不佳，導致部分投資者轉向短租屋經營。而短租屋租金要更高，隨著現在出行南加遊客愈來愈多，短租屋生意再度熱絡，數量增多也在情理之中。

資深地產專家袁立功表示，短租屋利潤可觀，是很多投資者進入這個市場的主要原因。但由於有些城市加以限制，比如聖塔蒙尼卡市，就不准經營短租屋，擔心會影響社區治安及帶來交通問題。短租屋租住時間不固定，短則幾天，長的可以數周。租金比普通住宅租金要高，有的大陸遊客到南加旅遊，直接在國內訂短租屋，因為可以在室內烹飪，洗衣烘乾等；住上幾天，比住酒店方便划算。現在華人經營短租屋生意愈來愈多，甚至有地產經紀也做起這類生意。