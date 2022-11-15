我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

驅逐房客 法律諮詢見過律師才算數

本報記者／洛杉磯報導

面對老賴租客，華人房東李女士因英文不好，找了律師助理作為和律師之間的橋梁，尋求法律手段驅逐房客。看似正規的途徑實則也存在很多不合理的地方，甚至到最後要被律師助理反過來追債。本報記者採訪專業律師後，了解到這是一個不合法的程序。

李女士按照律師助理的流程張貼了三天的書面告知書後，租客在上庭之前搬走，卻仍被律師助理要求支付上庭費用和律師費用，是否合法？律師劉龍珠表示，首先房東一直和律師助理溝通，實際上就不對。在民眾尋求法律手段找律師簽合同時，只有律師才有資格做法律諮詢，如果李女士壓根沒見過律師，合同本身就存在違規操作。

劉龍珠並說，如果律師助理是按照打包價格分期收費的話，合同本身違法。如果合同是按李女士說的分階段收費，即進行到哪一步就收到那一步的費用，那麼在該步驟沒有做之前，律師方是不能收錢的。也就是說在租客已經搬走後，根本就不會有開庭一說，被告方都不會出庭，法官更會覺得這是可笑的。而且上庭也必須是律師去，律師助理是沒有資格的。

面對這種情況，律師方應該幫助李女士撤訴，否則法院也會在90天自動取消案件，就更沒有律師助理所謂的上庭費用和律師費用之說。至於後面律師助理說的追債李女士，那更是「無稽之談」。

劉律師指出，其實正常來說，這個案件的律師助理收費偏低，正規律師應該會更貴。這類律師助理不一定有正規的律師樓，可能涉及的是一些移民律師借名義來接案子的情況。

針對李女士面對不同「老賴」租客，報警後警察採取不同措施的問題。劉律師表示，租客欠房東房租的事本身不是刑事案件，通常警察根本不會來，他們沒有義務幫房東，也沒有權利幫，房東必須尋求正規律師來解決問題。只有在發生鬥毆或者肢體衝突時，才可能構成刑事案件。

房東 租客 警察

上一則

加州首例 童染流感併RSV致死

下一則

房屋被租客破壞 想討理賠先注意保險規則

延伸閱讀

台灣二代移民林凱倫 從為母翻譯到成為法官

台灣二代移民林凱倫 從為母翻譯到成為法官
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
美國律師樓無額外附加費 解決房東房客問題

美國律師樓無額外附加費 解決房東房客問題
東谷教委參選人 控2華人拔競選插牌

東谷教委參選人 控2華人拔競選插牌
舊車當新車賣? 律師：須專業鑑定

舊車當新車賣? 律師：須專業鑑定
華生命喪沙漠 父告南加大和兩同學

華生命喪沙漠 父告南加大和兩同學

熱門新聞

一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

2022-11-10 14:00
南加州橙縣有很多亞裔比基尼咖啡店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／體驗亞裔比基尼咖啡店 除了喝咖啡還能...

2022-11-08 22:17

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已