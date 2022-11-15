房屋被租客破壞 想討理賠先注意保險規則

保險專家林大衛。（本報檔案照）

加州後院加蓋新法(ADU)逐年鬆綁，華人 出租房屋有利可圖，加上近年來愛彼迎（Airbnb）的生意火紅，受到許多屋主青睞，許多投資的民眾經常遇到申報理賠的問題。華人李女士和「老賴」租客 就因為為了房租爭執產生矛盾，甚至有租客破壞房屋砸出了八個洞。保險 專家林大衛提醒大家要格外小心保險公司的規則，否則在保險理賠方面困難重重。

林大衛指出，愛彼迎是近十年新興的招租平台，短租收益高，利用網站程式做一些招租，愛彼迎有方便之處，但是許多風險存在不可忽視。如果想要以短租愛彼迎的形式賺錢，首先要合法，房屋業主必須在當地政府登記註冊領取執照，也要合法報稅。此外，注意是否所在地的屋主協會（HOA）準許招租，更要密切注意政府管理短租市場的法規。

林大衛提醒屋主，有很多房東會將房子短租作為愛彼迎使用，而有一些短租客，呼朋喚友在裡面喝酒鬧事，酒醉吸毒、鄰居控訴、盜竊破壞等。所以簽合約非常重要，要禁止房客招租，購買正確的保險更加重要，否則會有很多法律及金錢上的責任。因為一般房屋保險只會承受固定房客帶來的風險，但是未必會理賠這種短租客喝酒鬧事，鬥毆傷人等帶來的風險，甚至修理期間損失的收入等等。

保險公司有很多規定，那麼愛彼迎保險要如何買？林大衛說，正確買保險有兩種方法， 屋主可以跟原來的保險經紀聯絡，最好是用郵件方式，這樣子會有紀錄。有些保險公司會接受特別保障（endorsement），加在原來的出租屋保險內，加少許費用即可，或是由專為短租所提供的一種特殊房屋保險。無論哪種選擇，建議大家將責任險一定提升至50萬或100萬，這樣萬一出了事情，不但保險公司會理賠短租帶來的災難，並能夠賠償辯護費用，將來損失的收入，如租金收入，就可以比照上個月或去年同期記錄。

他提醒民眾任何短租屋屋主都是不能偶爾居住，或是隔間居住，這也是許多保險公司為了理賠正確所做的規定。