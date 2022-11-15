找律師用法律手段嚇跑租客 房東竟反被討債

洛杉磯市房客禁驅令2023年2月失效。(Getty Images)

加州的禁止驅逐租客 令一直困擾不少房東 ，遇到「老賴」租客，有些房東趕不走租客，就會尋求法律手段幫助。華人 李女士闡述了自己找律師的經歷，本以為是來解決問題的，沒想到卻惹了一身麻煩，讓她甚是頭疼。

因為英文不通，李女士找了華人律師，但和她溝通的一直是律師助理，從來沒有和律師溝通過。因為自己著急想趕緊讓租客走，李女士就很積極的每天打電話去溝通，和了解自己的案子如何進行以及案子進度，但是律師助理經常給她模棱兩可的回覆。

驅趕租客的第一步就是給違約租客發三天書面通知（3-Day Notice to Pay Rent or Quit），告知租客必須在三天之內支付租金或者搬走。律師助理表示，告知書的內容必須符合法律規定，如果做的不對，很有可能會影響到拿到驅逐令。

李女士為了確保有效性，就讓律師寫告知書，因為當時需要驅趕兩個欠租租客，律師向她要兩份告知書費用500元。李女士覺得收費太高，因為內容相同，只是換個租客的個人信息而已。而且通過自己多方打聽，告知書根本就不需要這麼貴，再三和律師助理討價還價後，交了400元。

沒想到租客竟然直接無視通知，三天後照樣賴在房子裡。案子開始了第二步的提告。律師助理告訴李女士需要付800元的提告費用，讓法院立案驅趕租客，為了想趕緊趕走租客，李女士就把錢付了。

但案子在沒有開庭之前發生變數，李女士在這期間經常催律師助理案子的進度，得到的回覆經常是「再過幾天就知道了。」而且租客或許是怕了，在沒有收到法院的訴訟文件之前就搬走了。當天租客搬走後，李女士就把情況即時告訴律師助理，結果沒想到律師助理還是要求他們支付開庭和法官的費用，這讓她難以理解，租客都已經搬走了，為什麼還要支付開庭費用。

律師助理告知李女士，哪怕租客搬走了，她也可以進行追債，並且建議李女士支付額外的追債費用。李女士需要支付的費用，包括開庭法官的費用450元、500元律師費、1000元的律師幫忙追債費用等。這一算都已經比租客欠的房租都貴了，而且讓李女士惱火的是，跟律師溝通後，律師不能保證錢能追到，甚至連提告的律師費用也不一定能追回來。律師告訴她這個追債的有效期是十年，只要房客支付房東房租的銀行卡上有錢就可以追債。

李女士表示，這要是卡裡一直沒錢那上哪裡去追債呢？並且她通過地產經紀了解到，對方也有類似經歷，但是案子追下去根本沒有解決問題，比如地產經紀來來回回付了4000元左右都沒有追回錢來，建議李女士不要繼續，達到驅趕房客的目的即可。