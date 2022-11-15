加州10月降價房屋數量增2倍 哪裡降最多？

10月市場上降價的房屋份額在加州增加兩倍。（記者邵敏／攝影）

Realtor網站對美國50個大城市10月份房源進行研究，其中包括加州 六個大城市，結果顯示，市場上降價的房屋數量在加州增加了兩倍，在全美翻了一番。其中北加沙加緬度（Sacramento）30%的掛牌房屋降價，南加洛杉磯和橙縣（Los Angeles-Orange County） 20%的房屋降價。

在這項研究中，加州大都會區平均24%的掛牌房屋降價，這一數據比去年同期的8%大幅上升；而加州之外的其他44個城市，22%的房屋價格下調，去年10月這個數據為11%。

即使現在降價房屋增多，但房屋總體價格在過去一年還是上漲，加州房價 平均上漲6%，其他地方上漲10%。加上不斷飆升的抵押貸款 利率，上個月30年期平均利率為6.9%，而去年10月則是3.1%，過去12個月，加州六個大都會區的每月貸款成本平均上漲63%，其他地方上漲69%。高價房屋和高貸款利率，都在進一步削減市場上的潛在購房者。根據南加州新聞集團專欄作家Jonathan Lansner 分析，目前的銷售活動已驟降至經濟大蕭條（Great Recession）前後的水平。

此外，加州大都市區的房市庫存增加49%，其他地方增加46%。在全州乃至全美範圍內都有更多房屋選擇時，購房者不必再瘋狂地競價買房。因此，去年的購房熱潮已經結束，很多賣家已經做出反應，降價賣房。加州10月份一套典型房屋在市的待售時間為44天，比一年前多九天，其他地方則是45天，比一年前多五天。

加州六個大都市區的具體數據，以及在全美50個大城市中的排名如下。

沙加緬度（Sacramento）房屋降價佔比最高，其中30%的掛牌房屋降價，這一比例在全美50個大城市中排名第五；去年同期為11%，排名第七位。房價中值為59.9萬元，整體房價一年內上漲1%，月供一年內上漲55%，待售庫存增加50%，典型的掛牌時間為47天，比一年前多14天。

內陸帝國（Inland Empire）26%的房屋降價，全美排名第12位；去年同期為9%，排名第12位。房價中值為57.5萬元，待售庫存增加80%，典型的掛牌時間54天，比一年前多17天。

聖地牙哥（San Diego）26%的房屋降價，全美排名第11位；去年同期為8%，排名第十位。房價中值為89萬元，價格一年內上漲8%，月供一年內上漲66%。待售庫存增加61%，典型的掛牌時間為40天，比一年前多五天。

舊金山（San Francisco）22%的房屋降價，全美排名第24位；去年同期為7%，排名第14位。房價中值為110萬元，要價一年內上漲9%，月供一年內上漲69%，待售庫存增加32%。典型的掛牌時間為38天，比一年前多八天。

洛杉磯-橙縣（Los Angeles-Orange County） 20%的房屋降價，全美排名第29位；去年同期為7%，排名第18位。房價中值為94萬元，要價一年內上漲2%，月供一年內上漲57%，待售庫存增加45%，典型的掛牌時間為49天，比一年前多十天。