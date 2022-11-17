蒙市老牌幼兒園850萬元售出 將改為住商大樓

新業主計劃將該物業改建成擁有多層公寓和商業區的商住混合項目。（COLDWELL BANKER）

位於蒙特利公園 市（Monterey Park）507 N. Chandler Ave. 的快樂時光幼兒學校(HAPPY DAY SCHOOL)，目前已出售。這所擁有75年歷史的幼兒園，在2022年3月22日以950萬元價格掛牌出售，最終以850萬元價格成交，每平方呎成交價為1107元，新業主計劃將其改建成擁有多層公寓和商業區的商住混合項目。

快樂時光幼兒學校(HAPPY DAY SCHOOL)校園已有75年歷史。（記者朱敏梓╱攝影）

快樂時光幼兒學校將改建成商住大樓。（記者朱敏梓╱攝影）

快樂時光幼兒學校共擁有三棟單層建築，建築總面積為 7224平方呎，該建築已出售給私人投資 者。該處房產在1920年建成，包括一個游泳池。

根據 Coldwell Banker Commercial George Realty 經紀人 Shumei Kam 的說法，新業主正在考慮將這塊 1.3 英畝的地塊變成一個商住混合項目，共有72套公寓以及一樓佔地1萬平方呎的商業空間。買方和賣方姓名均未透露。

快樂時光幼兒學校校園內游泳池。（記者朱敏梓╱攝影）

快樂時光幼兒學校全景圖。（COLDWELL BANKER）

該重建項目計劃被命名為 Pacific Plaza Premier Live Works。根據 Reonomy 的數據，買家與Pacific Plaza Premier Development Group共享在阿罕布拉 （Alhambra）市的辦公地址，該集團在蒙特利公園地區擁有多處房產，包括位於400 N. Atlantic Blvd、名為「蒙特利公園太平洋廣場」的混合用途建築。

快樂時光幼兒學校校園。（記者朱敏梓╱攝影）

Kam表示，這是一個混合用途項目的正確位置，步行即可到達零售商店和娛樂場所，他補充， 「快樂時光幼兒學校是蒙特利公園的著名地標，我相信該處房產的下一個化身也將成為社區不可分割的一部分。」