期中選舉影響不大 本周利率與上周基本持平

當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

11月7日這一周利率 波動不大，除20年固定抵押貸款 利率略微下降外，其餘年期利率均無變化。截至發稿，10年期國債收益率為4.189%。

11月8日早盤，不動產抵押貸款證券（MBS）和債券價格平穩。未來一周聯準會（Fed）將發表一系列講話，但最重要的指標將會是10日周四發布的美國消費者物價指數 (CPI)報告。經聯準會近期努力，該數據有望出現放緩跡象。短期來看，即將揭曉的國會期中選舉結果，可能只會對市場情緒產生微小影響。

另外，全國獨立企業聯合會(NFIB)小企業指數10月數據跌至近3個月以來最低點，這主要是由於近期企業一直忙於通過提高銷售價格和削減招聘開支對抗通脹。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，總體而言，多數業主對市場未來銷售量增長和業務狀況持悲觀態度。房貸利率預計仍將持續上升，其中30年固定抵押貸款利率可能會在7%或更高徘徊。

股市方面，受美國期中選舉的影響，今日早盤股市小幅走高。史坦普500指數(GSPC)開盤微漲 0.1%，道瓊工業平均指數(DJI)上漲0.3%，以科技股為主的那斯達克綜合指數(IXIC)上漲 0.2%。