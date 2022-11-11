加州公寓租金 10月降幅創新高

位於南加鑽石吧市一棟中檔公寓。（記者啟鉻／攝影）

據加州 地產統計資訊，加州公寓租金 在10月降幅較大，是連續第二個月下降，同時是自2017年以來單月下降最多。華人地產專家表示，住房貸款利率上調幅度較大，住房市場銷售不旺，現在即使住宅出售也是降價賣出。公寓租金因此也隨之下調，房東 目的是要留住房客。

據悉，華人居民聚集的爾灣市租金雖有變化，但仍位列公寓租金最高城市之一。

據內陸地產專家周克蕙表示，最近她管理的公寓物業，有兩家房客已經買了住房搬出。主要是認為房租過高，還不如自己買房子，自己每月還的房貸，也與公寓月租金差不多，何樂而不為？前一陣子，公寓租金漲得離譜，也逼迫一些房客到一些房價較低地區購屋，或者與父母同住或分租。而公寓房東為了避免空屋，就會降低租金招攬房客。

南加著名地產經紀袁立功也表示，總體來看，公寓市場與其他住房市場變化同步。住房市場銷售旺時，公寓租金也會上漲。現在情況發生變化，住房貸款利率調整幅度較大，導致住宅銷售下行，即使住宅賣了，也是降價銷售。所以公寓租金也會調降，主要是需求降低。公寓房東降低房租，也是為了留住房客需要。實際上，除了公寓調降房租，部分地區獨立屋也有降低房租情況，比如聖塔蒙尼卡一棟高檔獨立屋，原月租金6000元，現在租金也調降數百元。

據10月加州44個主要城市公寓租金變動統計數據，10月間月租金與9月相比下降1.3%，至租金中位數是2222元，這也是自2017年以來最大單月降幅。10月間，在44個主要城市中，有39個城市出現公寓租金下降情況。公寓租金最高城市：爾灣市(Irvine)月租金3200元；卡爾斯巴德市（Carlsbad）月租金3040元；坦密庫拉市（Temecula）月租金2784元；聖塔克拉拉市（Santa Clara）月租金2723元；西米谷市（Simi Valley）月租金2650元。

10月間最低公寓租金城市：弗瑞斯諾市（Fresno）月租金1329元；沙加緬度市（Sacramento）月租金1656元；奧克蘭市（Oakland）月租金1666元；長堤市（Long Beach）月租金1711元；康柯德市（Concord）月租金1860元。

10月與9月相比，部分城市公寓租金下降幅度：康柯德市下降3.3%；聖馬刁市（San Mateo）下降3.1%；桑尼維爾市下降2.6%；坦密庫拉市下降2.5%；波莫那市（Pomona）下降2.4%。

據RealPage物業市場分析機構高級分析師懷提克（Carl Whitaker）表示，從目前公寓市場表現來看，隨著公寓供應開始增加，公寓租金瘋長情況已經過去。即使需求開始回升，也不太可能再出現公寓租金上升加速情況。