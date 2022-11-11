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加州強制建平價屋 專家：4大難題待解

記者趙健／洛杉磯報導
黃瑞雅表示，州政府正在推行危險的住房政策。（記者趙健/攝影）
黃瑞雅表示，州政府正在推行危險的住房政策。（記者趙健/攝影）

「區域住房需求分配」（Regional Housing Needs Assessment，簡稱RHNA）流程體系自發布以來，在南加各個城市及縣的推行可謂步履維艱，整個南加有三分之二的城市及縣無法達標。

對於目前的相關情況，南加州政府協會下的區域住房需求分配評估委員會（the Southern California Association of Governments Regional Housing Needs Assessment）前任主席黃瑞雅（Peggy Huang）也表示，要徹底的推行落實區域住房需求分配，基本上是完全不現實的。她從多個立場出發，結合了實際情況，列舉了實際中存在的「重重難處」。

1.州政府站著說話不腰疼

南加多個城市向州政府提出，地方的基礎設施無法支持RHNA的強制配額；但州政府則認為市政府在找藉口並表示，這些城市目前過多的汽車擁有量，導致需要提供很多道路和停車場等公共設施，這就占用了城市很多土地；這些土地本可以用來建房。城市應該建設更多的公共交通，讓居民可以少開車，轉型乘坐公交交通。

市政府卻認為，州政府從未提供支持這方面建設的撥款。相反，他們把錢用在高速鐵路系統項目上，這些項目花費巨大，州政府完全可以把這些資金用在地方公共交通的擴建。

2.加州海岸委員會不配合

對於沿海城市來說，這些住房配額更難達到。南加海邊城市的住宅已經非常密集，很多地方都已經開發殆盡。而更重要的是，沿海城市所有的住房開發項目都需要獲得加州海岸委員會（California Coastal Commission）的批准，例如幾年前，加州海岸委員會曾拒絕位於橙縣新港灘市（Newport Beach）的一項平價屋開發項目，當市政府提出該項目是為了滿足RHNA的強制要求時，加州海岸委員會則表示這些要求與他們無關。

3.山區城市存在火災風險

對於那些位於山區的城市來說，他們則不得不為了達標而建造「進出同路」的住房項目，當發生火災時，就會存在很大風險。例如之前發生在北加天堂市（Paradise）的一場大火，當時整個開發區都被燒毀，就是因為這個建築不僅建在野火區，而且進出共用一條道路，導致救援人員進不來，居民也無法逃離。州政府明顯正在推行危險的住房政策。

4.盲目擴建等於摧毀商業

城市正在努力尋找滿足其RHNA數量的土地。大多數城市都已經被完全規畫好了，沒有可以利用的空地，城市就只能把改建的目光放在商業地產上。這就導致銷售稅收減少，從而進一步危及未來城市的財政狀況。雖然在新冠疫情期間看到了電子商務的繁榮，隨著線下商業的逐步復甦，目前亞馬遜、塔吉特和沃爾瑪均開始縮小倉庫規模，重新布局線下業務。城市必須在收入和滿足住房要求之間取得平衡。

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