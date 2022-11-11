加州RHNA平價屋強制配額 遭質疑

RHNA住房分配(製表:記者趙建 來源:加州住房和社區發展局)

在近日公布的2021至2029周期的「區域住房需求分配」（Regional Housing Needs Allocation, RHNA）合格名單中，南加 只有三分之一的城市及縣，在截止日前通過了州政府對其未來房屋開發計畫的審核；剩餘三分之二的城市及縣仍無法達標。這些未達標的城市不僅要面臨被州政府處罰的風險，甚至還有可能失去對城市規畫的掌控。

「區域住房需求分配」是加州 政府為解決住房短缺危機而推出的一套流程體系，由加州住房和社區發展局（Department of Housing and Community Development, HCD）根據人口預測等因素，來決定每個區域所需的住房總數。其目的是為了確保每個城市及縣的住房總量，並保證足量的平價住房，以匹配個人收入水平人群的住房需求。每八年，每個城市及縣都必須更新住房開發計畫以滿足RHNA的要求。

南加地區在2021至2029年這一周期內所需新建的住房配額為134萬1827套，是上一個八年周期的兩倍。南加州政府協會（Southern California Association of Governments）負責分配南加州地區6個縣的191個城市之間的住房配額。在截止日前未能達標的城市及縣，除了可能面臨巨額罰款外，還可能被限制地方土地使用的決策權，直至該管轄區將其住房規畫水平達到合格範圍。

但RHNA也遭到很多城市的強烈反對，聖瑪利諾市華裔市議員黃文谷（Steven Huang）說：「他非常不贊成這樣的強制配額，將會一直與之對抗。」聖市華裔候選人羅經程（Calvin Lo）也表示，對於這個強制配比，要能擋就擋。加州中部有很多空地，可以去那邊建房，既可以帶動經濟，又能解決住房問題，而不能像現在這樣「一刀切」式的解決問題。但如果來自政策的阻力實在太大，就只能集思廣益尋求一個能夠最大程度保護地方建築的方案。

聖蓋博 市（San Gabriel）作為為數不多、已提交改造規畫並獲得HCD認證的城市之一，已經邁出了第一步。但即便如此，聖蓋博市市議員吳程遠（John Wu）仍然表達了他對此方案執行難度的擔憂，「我們不能草率的決定平價屋的比例及價格，這還有待研究。如果房價只是象徵性的低一點點，那對於那些真正有房屋需求，但壓根兒買不起房的民眾來說，到底是否有用，其實不得而知。」