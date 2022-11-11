加州「區域住房需求分配」難達標 地產商趁機布局

開發商「建築商補救措施」繞開市政府的限制。（記者趙健/攝影）

加州為解決住房短缺危機而推出的「區域住房需求分配」（Regional Housing Needs Allocation, RHNA），簡而言之就是政府強制所有城市必須達到建設一定比例平價屋 的標準，以解決住房短缺危機。有很多城市也正因不能達到這個標準而頭疼不已。然而這種情況對當地的地產開發商，卻可能是一個來之不易的布局機會。

一直以來，加州的地產開發商都想藉助各種方法，更好地在城市開展商業規畫和住房建造，但因需經過市府部門的層層約束，總是苦於不能徹底「施展拳腳」。當下，很多城市未能滿足加州政府要求的「區域住房需求分配」，另一方面，加州的「住房責任法」(Housing Accountability Act)中特別存在的「建築商補救措施」（Builder's Remedy），又賦予了開發商可以不受那些「區域住房需求分配」未達標城市的市府約束，開展自己的地產開發規畫的權利。這樣一來，就等同於給開發商打開了一扇名正言順的「後門」。

目前聖塔蒙尼卡市（Santa Monica）的市府官員正對此感到頭痛，一家房產開發商正通過「建築商補救程序」推動一項4500套公寓的建案，這比聖塔蒙尼卡市以往幾十年新建的房屋總和還多。儘管市政官員呵斥該建案會讓這座美麗的城市「面目全非」，但市議員Phil Brock也只能表示，他會盡力嘗試阻止其中至少一部分住房的建設。

類似此類挑戰市政府權威的建案，不只在聖塔蒙尼卡市，很多其他城市也有同樣情況發生。在麗浪多灘市（Redondo Beach），有發電站的所有者已經繞過市府提交了2200套住房的建案。對於開發商來說，同樣策略可以被「移植」到任何一個「區域住房需求分配」未達標的南加城市，也包括很多華人聚集城市。同時，在這種情況下，高房價 的城市往往更加受到開發商青睞。一方面這些城市住宅有限，很難達到州政府對平價屋的要求；另一方面高利潤房價會驅使開發商更「勇於」挑戰市府權威。

戴維斯加州大學 醫院（UC Davis）法律教授Chris Elmendorf指出，這條已存在30年的「建築商補救程序」之前一直未被使用，但近年由於州政府大力加強對「區域住房需求分配」方面的規定，很多高房價城市不符合州政府要求，這就等於在無形中激活了「建築商補救程序」。

而市政府對目前開發商藉此「鑽空子」無能為力的現狀，參與此項法律制定的加州參議員 Nancy Skinner說，這些拒絕發展的城市應該承擔相應後果，「我們沒有拿走地方政府的控制權，是他們自己因為忽略加州法律而放棄了對地方的控制。」