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加州「區域住房需求分配」難達標 地產商趁機布局

記者趙健／綜合報導
開發商「建築商補救措施」繞開市政府的限制。（記者趙健/攝影）
開發商「建築商補救措施」繞開市政府的限制。（記者趙健/攝影）

加州為解決住房短缺危機而推出的「區域住房需求分配」（Regional Housing Needs Allocation, RHNA），簡而言之就是政府強制所有城市必須達到建設一定比例平價屋的標準，以解決住房短缺危機。有很多城市也正因不能達到這個標準而頭疼不已。然而這種情況對當地的地產開發商，卻可能是一個來之不易的布局機會。

一直以來，加州的地產開發商都想藉助各種方法，更好地在城市開展商業規畫和住房建造，但因需經過市府部門的層層約束，總是苦於不能徹底「施展拳腳」。當下，很多城市未能滿足加州政府要求的「區域住房需求分配」，另一方面，加州的「住房責任法」(Housing Accountability Act)中特別存在的「建築商補救措施」（Builder's Remedy），又賦予了開發商可以不受那些「區域住房需求分配」未達標城市的市府約束，開展自己的地產開發規畫的權利。這樣一來，就等同於給開發商打開了一扇名正言順的「後門」。

目前聖塔蒙尼卡市（Santa Monica）的市府官員正對此感到頭痛，一家房產開發商正通過「建築商補救程序」推動一項4500套公寓的建案，這比聖塔蒙尼卡市以往幾十年新建的房屋總和還多。儘管市政官員呵斥該建案會讓這座美麗的城市「面目全非」，但市議員Phil Brock也只能表示，他會盡力嘗試阻止其中至少一部分住房的建設。

類似此類挑戰市政府權威的建案，不只在聖塔蒙尼卡市，很多其他城市也有同樣情況發生。在麗浪多灘市（Redondo Beach），有發電站的所有者已經繞過市府提交了2200套住房的建案。對於開發商來說，同樣策略可以被「移植」到任何一個「區域住房需求分配」未達標的南加城市，也包括很多華人聚集城市。同時，在這種情況下，高房價的城市往往更加受到開發商青睞。一方面這些城市住宅有限，很難達到州政府對平價屋的要求；另一方面高利潤房價會驅使開發商更「勇於」挑戰市府權威。

戴維斯加州大學醫院（UC Davis）法律教授Chris Elmendorf指出，這條已存在30年的「建築商補救程序」之前一直未被使用，但近年由於州政府大力加強對「區域住房需求分配」方面的規定，很多高房價城市不符合州政府要求，這就等於在無形中激活了「建築商補救程序」。

而市政府對目前開發商藉此「鑽空子」無能為力的現狀，參與此項法律制定的加州參議員 Nancy Skinner說，這些拒絕發展的城市應該承擔相應後果，「我們沒有拿走地方政府的控制權，是他們自己因為忽略加州法律而放棄了對地方的控制。」

加州大學 房價 平價屋

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