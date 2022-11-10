我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

前奧斯卡獎女星棕櫚泉故居 420萬元出售

記者啟鉻／河濱綜合報導
昔日好萊塢女星唐娜里德在棕櫚泉曾擁有的豪宅以近420萬元出售。（PE.com)
昔日好萊塢女星唐娜里德在棕櫚泉曾擁有的豪宅以近420萬元出售。（PE.com)

前好萊塢女星、奧斯卡獎獲得者唐娜里德（Donna Reed），在南加棕櫚泉（Palm Springs）曾擁有過的豪宅，近日以近420萬元出售。

女星唐娜里德是好萊塢著名女星，於1986年過世，以上世紀40年代中期主演電影「美好生活」，以及她在六十年前表演的情景喜劇廣為人知，擁有大量影迷，也有鐵桿粉絲。這棟正在出售的二層豪宅，是她曾經擁有，後轉賣，建築風格屬於加州蒙特瑞式（California Monterey-style home）。這種風格開始於加州，後墨西哥殖民時代。美國新英格蘭地區新移民，將鄉土建築帶到加州，從而形成獨特建築風格。

棕櫚泉豪宅建築風格獨特。（房產資料）
棕櫚泉豪宅建築風格獨特。（房產資料）

豪宅由建築師 Charles Matcham 在1934年設計。坐落在Old Las Palmas社區，佔地不到一英畝，由住宅主體和一間獨立客房組成，共有五間臥室、六間浴室和約 4341 平方呎的生活空間。唐娜里德患胰腺癌過世，時年64歲。她並非是第一個屋主，在1966至1970年，她擁有這棟住宅。地產資訊顯示，現屋主購得房產後，對住宅進行多次改進裝修。住宅上次出售是2008年，價格是275萬元。

唐娜里德棕櫚泉故居，多次裝修。（房產資料）
唐娜里德棕櫚泉故居，多次裝修。（房產資料）

豪宅主體空間亮點，包括帶有步入式儲藏室的廚房，以及一個獨立廚房使用切肉食的案台。 還有一間超大管家儲藏間、一個標準餐廳和一個日光室，主人將這裡用作睡眠休息區，屬於私人使用、非正式的第六間臥室。起居室還有壁爐，通過大玻璃窗可以欣賞室外景觀。

唐娜里德在棕櫚泉故居內景。（房產資料）
唐娜里德在棕櫚泉故居內景。（房產資料）

順著木欄杆樓梯到了二樓，迎面是主套房，室內有一個壁爐、及陽台，還有一間帶雙梳妝台的水療式浴室。戶外，後院有一個游泳池和樹蔭遮蔽的休息區，帶酒吧座位燒烤區、一個果園和一個綠意盎然的花園。

好萊塢女星唐娜里德在多部電影及電視劇中，都扮演了令人難忘的角色。她1946年出演了奇幻假日電影「美好生活」，1953年出演戰爭浪漫喜劇片「From Here to Eternity」，還因此獲得奧斯卡獎。在「唐娜里德秀」中作為家庭主婦角色，自1959至1962年，每年都獲得艾美獎最佳女演員提名。

奧斯卡獎 加州 電影

上一則

面對疫情、通膨 熊貓快餐老闆解祕何以日營業額1500萬

下一則

阿罕布拉市議員選舉 黃幼平領先

延伸閱讀

洗腎診所需醫護在場？ 加州29號「洗腎公投」 雙方不同調

洗腎診所需醫護在場？ 加州29號「洗腎公投」 雙方不同調
封面故事／加州強制存退休金

封面故事／加州強制存退休金
南加華韓高階民代 選情樂觀 連任者尤具優勢

南加華韓高階民代 選情樂觀 連任者尤具優勢
中式太空餐120種 中國新空間站「天宮」堪比豪宅

中式太空餐120種 中國新空間站「天宮」堪比豪宅
灣區豪宅9月銷量 創2012年以來新低

灣區豪宅9月銷量 創2012年以來新低
馮小剛落腳洛城 鄰居不識名導

馮小剛落腳洛城 鄰居不識名導

熱門新聞

台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
星巴克點單有省錢訣竅，可以用一半的價格，享受一樣的味道。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

2022-11-03 21:25
聖地牙哥華人按摩師被告性侵未成年人，使用下流動作、淫穢語言。圖為示意圖。（取材自Unsplash.com）

被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤

2022-11-07 02:20

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替