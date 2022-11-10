前奧斯卡獎女星棕櫚泉故居 420萬元出售

昔日好萊塢女星唐娜里德在棕櫚泉曾擁有的豪宅以近420萬元出售。（PE.com)

前好萊塢女星、奧斯卡獎 獲得者唐娜里德（Donna Reed），在南加棕櫚泉（Palm Springs）曾擁有過的豪宅，近日以近420萬元出售。

女星唐娜里德是好萊塢著名女星，於1986年過世，以上世紀40年代中期主演電影 「美好生活」，以及她在六十年前表演的情景喜劇廣為人知，擁有大量影迷，也有鐵桿粉絲。這棟正在出售的二層豪宅，是她曾經擁有，後轉賣，建築風格屬於加州 蒙特瑞式（California Monterey-style home）。這種風格開始於加州，後墨西哥殖民時代。美國新英格蘭地區新移民，將鄉土建築帶到加州，從而形成獨特建築風格。

棕櫚泉豪宅建築風格獨特。（房產資料）

豪宅由建築師 Charles Matcham 在1934年設計。坐落在Old Las Palmas社區，佔地不到一英畝，由住宅主體和一間獨立客房組成，共有五間臥室、六間浴室和約 4341 平方呎的生活空間。唐娜里德患胰腺癌過世，時年64歲。她並非是第一個屋主，在1966至1970年，她擁有這棟住宅。地產資訊顯示，現屋主購得房產後，對住宅進行多次改進裝修。住宅上次出售是2008年，價格是275萬元。

唐娜里德棕櫚泉故居，多次裝修。（房產資料）

豪宅主體空間亮點，包括帶有步入式儲藏室的廚房，以及一個獨立廚房使用切肉食的案台。 還有一間超大管家儲藏間、一個標準餐廳和一個日光室，主人將這裡用作睡眠休息區，屬於私人使用、非正式的第六間臥室。起居室還有壁爐，通過大玻璃窗可以欣賞室外景觀。

唐娜里德在棕櫚泉故居內景。（房產資料）

順著木欄杆樓梯到了二樓，迎面是主套房，室內有一個壁爐、及陽台，還有一間帶雙梳妝台的水療式浴室。戶外，後院有一個游泳池和樹蔭遮蔽的休息區，帶酒吧座位燒烤區、一個果園和一個綠意盎然的花園。

好萊塢女星唐娜里德在多部電影及電視劇中，都扮演了令人難忘的角色。她1946年出演了奇幻假日電影「美好生活」，1953年出演戰爭浪漫喜劇片「From Here to Eternity」，還因此獲得奧斯卡獎。在「唐娜里德秀」中作為家庭主婦角色，自1959至1962年，每年都獲得艾美獎最佳女演員提名。