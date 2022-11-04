聖迪瑪斯豪宅建案 獨立屋均價逾百萬

豪宅社區住宅效果圖。（建商提供）

洛杉磯 縣聖迪瑪斯市（San Dimas）是位於聖蓋博谷東部的中產階層居民生活的城市，每家庭年平均收入超過9萬元，治安良好，很少有重大案件發生，學區 優良，市區生活功能設施成熟完善，為很多華人移民嚮往入住的城市。該市擬新建百萬元以上豪宅社區，由於該市多年來住宅新建案不多，這項豪宅新建案吸引很多人關注。

豪宅建案名為Palermo Plan，地址：1580 Brasada Lane，San Dimas, CA 91773。位於山巒緩坡上，擁有景觀視線，可放眼大片南加風光。豪宅獨立屋價位均在百萬元以上，二層，面積近6000平方呎，五間臥室，有五個衛浴，一個獨立廁間，三個車位車庫。據建商資訊，封閉式豪宅社區距離購物、娛樂、公園、高爾夫球場、健行道以及優良的公立和私立學校僅是很短的路程。 鄰近210號和57號公路，可快捷前往洛杉磯和橙縣的主要購物中心、餐飲區以及其他各種娛樂、購物和餐飲場所。

豪宅社區住宅效果圖。（建商提供）

聖迪瑪斯市歷史博物館，設在市中心附近擁有130餘年的歷史建築沃克故居（Walker House），Pacific Railroad Society 在原有的Santa Fe Depot設有圖書館。當地居民以城市歷史而自豪，夏季幾乎每周都會舉辦農夫市場，居民在此享受現代、健康和充滿活力的生活方式。 居民在市區公園鍛鍊和娛樂，到處可見腳踏車健行道。市中心區經常舉辦各種活動，年度Western Days活動受到民眾喜愛，也吸引其他城市遊客。還有峽谷高爾夫球場，球場曾兩次被專業評鑑機構評為洛縣 最佳高爾夫球場。社區附近就有公立學區私立學校，學區教育品質優良，也鄰近社區學院及大學。

該建案共有六款豪宅設計，以其中300萬元住宅為例，一樓主要功能空間包括兩個車庫，一個是二車位，一個是一個車位。還有兩個臥室位於一樓，均擁有獨立衛浴。自前門進入後是走廊，若直接向裡走，可進入廚房餐廳及客廳，三項功能一體在一個大的空間內。上二樓樓梯位於走廊左側，其中一個臥室入門處在上二樓樓梯口附近，臥室不僅有獨立衛浴，還有一間居家辦公空間。

豪宅社區住宅效果圖。（建商提供）

兩車位車庫在走廊右側一牆之隔，自廚房有通車庫門，廚房與車庫之間是一個共享衛浴間，還有一個儲藏室。自廚房也可進入住宅右側的一個單車位車庫，也有直通第二個臥室通道，這個臥室有步入式衣帽間。二樓空間佈局，包括一個主臥室，二個次臥間。主臥更為寬大，獨立衛浴、步入式衣帽間。家人休閒區、洗衣烘乾間等。功能齊全，適合多子女家庭或與長輩合住家庭。