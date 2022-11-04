想在洛杉磯租房 至少要年賺10萬

加州租房成本驚人，在洛杉磯需要年薪近十萬才能負擔得起一居室公寓。（istock）

眾所周知，想要在大城市生活，房租也十分昂貴，尤其是在加州 。儘管房價正在降溫，但加州一些城市的租金 仍然居高不下，這加劇了民眾因通脹已經感受到的壓力。

根據Realtor.com的9月租金報告，洛杉磯 縣租房者平均每月需支付1759元，這比7月減少約20元。加州住房和城市發展部以及許多財務顧問建議，遵循租金與收入比率低於30%的財務計畫，這意味著如果每月賺100元，那麼住房費用應該只花大約33元。根據該比率，金融科技公司SmartAsset計算了居住在全國25個最大城市的租房者平均需要賺多少，才能負擔得起一居室和兩居室公寓。

為了確定負擔這兩種類型公寓的中位租金所需的平均年收入，SmartAsset使用了28%的租金收入比，略低於HUD的建議，以便在示例預算中留出更多迴旋餘地。然後根據租房者需要賺多少錢，才能買得起一套普通的兩居室公寓，對城市進行排名。

不出所料，SmartAsset發現加州的城市要求租房者收入最高，才能負擔得起公寓。在舊金山（SanFrancisco）、洛杉磯（LosAngeles）和聖荷西（SanJose）一些地方，一居室或者兩居室公寓的月租甚至超3000元，租房者每年需要賺取六位數的收入，才能與28%的比率相匹配。

出現在SmartAsset名單上的四個加州城市都進入全美租房最昂貴前十名，這些城市的平均租金在2300到2900元之間。