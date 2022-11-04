促銷房產 建商推七年優惠房貸

房市不振，房建公司利用刺激辦法促購屋。（記者啟鉻／攝影）

受房貸利率 上調及經濟環境影響，南加 房市降溫，成交量下滑，庫存房源逐漸增多。華人 地產中介說，無論怎樣，需要購房的人還是有的，只是在尋找合適價格及地點和時機。不過為了刺激買氣，現在看到建商也開始利用各種優惠方式，吸引消費者出手購屋，減少庫存。

資深地產經紀袁立功表示，著名建商KB Home日前邀請南加地產中介，參觀位於奇諾和東谷的三個新房建案；作為著名建商，當然其新建住宅的格局、設計及價格都不錯，尤其是提供一個利率3.99%的七年固定房貸利率特別優惠計畫，僅限於前四棟購房客戶，先到先得，售完為止。

袁立功說，現今房貸利率持續升高，讓想要購房者望而卻步。現在這家房建公司推出七年超優惠固定貸款利率，雖然期限只有七年，但也能刺激消費者。

除了上述刺激買氣的辦法，有建商還贈送購房者升級裝飾計畫。比如贈送5000元的升級地板，將普通地板換成高檔地板。還有的對於確實想購買住房的買家，提供較大折扣優惠。

有消費者好奇，若全現金購屋，是否可以有更多價格優惠。袁立功表示，一般來說，價格優惠不會很大，但也要看情況。他日前曾為一名華人買家購屋，地點在聖塔蒙尼卡市。賣家不是華人，想要出售自家住宅。最初價格是120多萬元，但因為遲遲沒有賣出，又經過疫情大流行，在2021年將價格降到110萬元。2022年又降到105萬至108萬元。華人買家認為，若現金購買需要賣家再多讓利，最終又從99萬8000元降到95萬元，最後成交。

袁立功說，但用現金購房遇到這種情況其實並不多見，作為資深地產經紀，也需要善於從中把握買家心態及時機。

地產經紀張明巨說，現在房市不振，有的建商會與全美大的建商合作，推薦房源及建案，也能起到一定刺激市場作用。

資深地產投資專家謝宗煌表示，還是有建商為了儘快售屋，降價銷售；也看到有賣不出去的住宅改為出租。