「升速炸了鍋」 30年房貸破7% 洛縣房價9月降6.7%

30年期房貸利率突破7%大關，洛杉磯房價比高峰期低了6.7%。（報系資料照片）

聯邦房貸公司房地美（Freddie Mac）27日公布最新房貸利率 ，30年期固定利率房貸利率已達7.08%，高於上周的6.94%、也高於去年的3.14%，同時還是2002年以來首度突破7%大關。而根據bankrate.com，截至10月30日周日，加州30年期固定利率房貸利率已達7.15%，15年期固定利率房貸利率已達6.41%。

雖然還是低於最高峰的7.76%，但市場已然大變，一位洛杉磯房貸仲介說，利率升速簡直是炸了鍋，許多購屋者都毫無準備。

新冠疫情期間的3%超低利率下，南加的房價 過去兩年漲了約40%。但在近期利率暴增的情況下，南加房價普遍跌了至少6%。以洛杉磯縣為例，9月的中位價已經降了6.7%，來到83萬5546元。以此價格推算，30年期固定利率房貸利率由6%升到7.08%，代表貸款 人每月得多付475元，與去年的3.14%相較，每月更是得多付1614元。

換個角度解釋，如果貸款人每月只能負擔3000元的本金與利息，在3.14%的利率下，他們可以買87萬3600元的房子，但在7.08%利率下，只能負擔得起55萬9200元的房子。無怪乎房仲業者說，絕大多數的買房族都已經切換到「觀望」模式了；但對於負擔的起的人來說，現在買房要比年初容易許多，不僅競標者少，屋主也更願意降價。當然，多數分析師認為，如果房價持續下跌，最終將抵銷掉房貸利率的漲幅，而且多數意見認為房價還會跌到2023年。