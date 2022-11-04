本周利率持平 預計明年下降

當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

10月31日這一周觀測利率 基本保持之前的同等水平，並伴隨小幅波動，十年和15年期固定抵押貸款 利率分別小幅上漲0.125% 、0.25%。截至11月1日發稿，十年期國債收益率為3.932%。

11月1日早盤，國債收益率回落致使不動產抵押貸款證券（MBS）和債券價格小幅上漲。投資 者希望看到聯準會的利率政策立場發生轉變。投資者仍然擔心美聯儲過於激進，會過快的將經濟推入衰退。根據1日早發布的史坦普全球台灣10月製造業採購經理人指數（PMI），以及職位空缺數據顯示，目前職位空缺正在緊縮。同時，製造業的放緩也表明整體經濟正進一步放緩，大部分投資者們目前仍保持明天加息75個基點的預期。1日早預計抵押貸款利率有所下降，但因市場仍對聯準會的預測分歧，波動性仍將繼續存在。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，根據專業團隊分析，今年第四季度的30年期固定抵押貸款利率將會在6.7%-6.8%左右，而2023年利率較今年將有所下降。據房地美和抵押貸款銀行家協會（MBA）分析數據顯示，至2023年第三季度，30年固定抵押貸款利率將下降至5.5%。