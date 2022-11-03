明星圈轉賣 馬里布豪宅17年5次轉手翻5倍

布萊德彼特曾擁有的房屋，2011年出售時的照片。（realtor.com）

倍受好萊塢 明星青睞的洛杉磯縣海邊城市馬里布（Malibu）近日又有一筆豪宅交易引人矚目，該房屋以4500萬的價格成交，而這棟房子的歷任屋主，包括了布萊德彼特 （Brad Pitt） 、艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）等一眾明星。在經過這群明星近五次的來回「轉手」後，這棟房子自2005年起翻了五倍。

這棟位於Encinal Bluffs的豪宅建於1962年，佔地1.26英畝，實用面積4088平方呎，共有4間臥室和4間衛浴。該豪宅的設施包括一個游泳池、一個全尺寸網球場、停車棚、草地草坪和一條通往沙灘的私人樓梯通道。但這間豪宅內部的照片從未在網上公開。

2011年出售時的照片。（realtor.com） 布萊德彼特曾擁有的房屋，2011年出售時的照片。（realtor.com）

這棟從未公開掛牌的海景豪宅最初的明星主人是好萊塢著名影星布萊德彼特和妻子安潔莉娜裘莉 (Angelina Jolie)。當時，彼特與前妻珍妮佛安妮絲頓(Jennifer Aniston)分手不久，便與裘莉 斥資840萬購下這座位於懸崖頂端的中世紀現代住宅，不過當時的主要用途只是偶爾作為他們的度假住處。 2011年，彼特又以1200萬的價格將房子賣給了著名脫口秀主持人狄珍妮絲和她的妻Portia de Rossi，她們在一番裝修之後，儘持有六個月就又將這棟房子以1300萬的價格賣給了狄珍妮絲的好朋友Victoria Jackson。

2011年出售時的照片。（realtor.com）

而就在近日，Jackson再次以4500萬的價格把這棟豪宅賣給了時尚圈著名人士Jens 和Emma Grede夫婦，Jens Grede 是金卡戴珊(Kim Kardashian）的塑身內衣品牌「SKIMS」的聯合創始人，而他的妻子Emma Grede與卡戴珊家族另一個女兒Khloe Kardashian合作創辦了牛仔品牌「Good American」。

據對該地區較為熟悉的華人地產經紀L先生說，在好萊塢明星的圈子裡，名流們經常互相買賣房產，除了彼此的名聲信任讓交易更加便利，也更好地保護了自己的隱私。當然，這些出手闊綽的名流富豪們，也一步步地刷新著這些豪宅價格的歷史新高。