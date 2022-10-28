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內陸新建案緊鄰艾辛諾湖 阿詩蘭泉社區47.6萬起跳

記者啟鉻／河濱報導
阿詩蘭泉社區住宅效果圖。（自房源網）
阿詩蘭泉社區住宅效果圖。（自房源網）

南加河濱縣艾辛諾湖市（Lake Elsinore）正在開發新社區阿詩蘭泉（Ashland Springs )，已經建有展示屋提供參觀。該市以市區湖泊同名，有130餘年歷史，成為其他地區居民遷往內陸居住時，青睞的城市之一。社區介於湖泊與交通要道之間，休閒與出行較為方便，但對於部分喜歡傳統美食的華人來說，需要對當地商業區作多方面考察後，再決定是否購買房屋。

阿詩蘭泉社區地址：916 Maya Crossing,Lake Elsinore, CA 92530， 是位於高地上的一片社區，可俯瞰15號公路。這裡逐漸形成一個大型居民社區，不遠處就是超過百年歷史的艾辛諾湖。阿詩蘭泉社區住宅價位是每單位47萬5990元至53萬5990元，共有五款全兩層房型，面積在1667平方呎至1995平方呎之間。從內陸房屋面積來看，屬於小戶型，有3至4個居室，2.5至3衛浴，普通2車位車庫。

可以看一下最小面積1667平方呎，這款住宅內部結構。自住宅右側前門進入後，是一條走道，左側可沿著樓梯登上二樓居室，右側順著走道進入後半部的廚房餐廳會客廳。車庫位於走道左邊，一牆之隔，從廚房內相鄰車庫的側門也可進入車庫，所以從住宅前門外面看，左側是車庫門，右側就是居住者進出門。在一樓樓梯旁，還有一個共享衛生間。沿著樓梯上二樓。三個臥室占了絕大多數空間，樓梯口是主臥室，占了二樓近半面積，有獨立衛浴。其他兩個次臥，共享衛浴設施，還有一間是洗衣烘乾室。

這個室內一層及二層布局，也是內陸多數新建二層住宅的大眾化設計。一樓是家人就餐聚會聊天空間，二來提供起居，洗衣烘乾。作為小戶型，適合年輕夫婦與少數子女在一起居住，二樓家庭成員起居，也便於及時溝通交流，父母家庭教育管理。

最大面積是1995平方呎款的內部結構。擁有4居室3衛浴，由於面積較大，在一樓增加一間臥室，自入門處迎頭就是廚房會客廳餐廳，向右轉可進入一條走廊，依此經過上二樓樓梯、一樓長輩屋、儲藏室及一個共享衛浴間。走廊盡頭一個入口可進入車庫，順樓梯進入二樓，是一個較大休閒空間，將主臥室與兩個次臥隔開。主臥有自己的獨立衛浴，兩個次臥分享衛浴設施，次臥區也有一間洗衣烘乾房，特點是，一樓的臥室可以用作長輩屋或保母居住，也可在親友來時居住。

總體來看，作為住宅中的小戶型，設計中規中矩，以規定價位迎合普通工薪階層需要；一樓設立長輩屋，也充分考量與長輩居住的年輕家庭居住。目前阿詩蘭泉社區正在建設中，也向公眾發售。有意者可到社區地址探訪。該社區屬於艾辛諾湖聯合學區。

艾辛諾湖市在1888年4月9日建市，有134年歷史，社區功能完善，有多個全美連鎖百貨及購物中心、大型超市。近年來隨著人口內陸遷移，這裡亞裔居民逐漸增多。

阿詩蘭泉社區住宅效果圖。（自房源網）
阿詩蘭泉社區住宅效果圖。（自房源網）
阿詩蘭泉社區住宅效果圖。（自房源網）
阿詩蘭泉社區住宅效果圖。（自房源網）
阿詩蘭泉社區住宅效果圖。（自房源網）
阿詩蘭泉社區住宅效果圖。（自房源網）
阿詩蘭泉社區住宅效果圖。（自房源網）
阿詩蘭泉社區住宅效果圖。（自房源網）
阿詩蘭泉社區住宅效果圖。（自房源網）
阿詩蘭泉社區住宅效果圖。（自房源網）

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